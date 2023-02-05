İran’da bir kadın gazeteci daha tutuklandı

İran’da Mehsa Emini’nin cenaze törenini izledikten sonra tutuklanan gazeteci Elahe Muhammedi’nin kendisi gibi gazeteci olan kız kardeşi Elnaz Muhammedi de tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Başkent Tahran’da 13 Eylül 2023’te ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri, gazeteciler ve sanatçılar dahil binlerce kişi gözaltına alınırken, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi öldürüldü.

AA’nın aktardığına göre geçen yıl eylül ayında Emini’nin cenaze töreniyle ilgili haberi yayımlayan gazeteci Elahe Muhammedi’nin ‘gösterileri kışkırttığı’ gerekçesiyle tutuklanmasının ardından şimdi de kendisi gibi gazeteci olan kız kardeşi Elnaz Muhammedi tutuklandı.

‘Hem Mihen’ gazetesi muhabiri Elnaz Muhammedi, ifade vermek için gittiği başkent Tahran’daki Evin Savcılığı’nda tutuklandı. Gazetecinin tutuklanma nedeni hakkında ise bilgi verilmedi.

28 gazeteci gözaltında

İran Gazeteciler Sendikası, 11 Ocak’ta yaptığı yazılı açıklamada, Emini gösterileriyle ilgili oldukları gerekçesiyle yaklaşık 70 gazetecinin gözaltına alındığını, bir kısmının serbest bırakılmasının ardından gözaltındaki gazeteci sayısının 28 olduğunu duyurmuştu.