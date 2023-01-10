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İran’da rejimin baskısı artıyor: Polise ‘başörtüsü ihlallerinin üzerine kararlılıkla gidilmesi’ talimatı

İran’da Mehsa Emini protestoları kapsamında tutuklanan dört kişinin idamı infaz edilirken polise de ‘zorunlu başörtüsü ihlali’nin üzerine gidilmesi talimatı verildi.

Görsel: Iranwire

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.


Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 64’ü çocuk en az 481 kişi öldürüldü, en az 109 kişi idam cezasına çarptırıldı veya suçlamayla karşı karşıya. Dört kişinin idamı infaz edildi.

Protestoların patlak vermesine neden olan ‘zorunlu başörtüsü’ kuralına uymayan kadınların sayısının arttığı belirtilirken rejimden buna karşı polise talimat geldi.

AA’nın haberine göre Genel Başsavcı Yardımcısı Abdussamed Hurremabadi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İran İslam Hukuku Ceza Kanunu’nun 638’inci ve Ceza Muhakeme Kanunu’nun 44’üncü maddelerinde baş açma cezalarının yer aldığını hatırlatan Hurremabadi, başörtüsü kuralının ihlalinin ‘apaçık bir suç’ olduğunu söyledi.

Açıklamanın devamı şöyle: “Kolluk kuvvetleri bu suçun faillerini yakalayıp cezanın infazı için bu kişileri yetkili adli makamların karşısına çıkarmakla yükümlüdür. Son zamanlarda, ülke genel başsavcılığının direktifiyle polise ‘ülke genelinde başörtüsü kuralını ihlal suçuyla kararlı şekilde mücadele edilmesi’ talimatı verilmiştir.”

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