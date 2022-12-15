İran 17 yaşındaki Sonia’yı ‘Allah’a düşmanlık’ suçundan idama mahkum etti

İran’da, Mahsa Emini gösterilerinde gözaltına alınan 17 yaşındaki Sonia Sharifi, muharebe (Allah’a düşmanlık, Allah ve resuluyle savaşmak) gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Sonia’ya bu cezayı “Molotof kokteyli hazırlamak” ve “Duvar yazısı yazmak” gerekçesiyle verildiği belirtiliyor.

Büyükannesinin evinde gözaltına alınan Sonia’dan ailesi haber alamıyor. Fotoğraf: Twitter

İran Ulusal Direniş Konseyi’nin (National Council of Resistance of İran) bildirdiğine göre, 19 Kasım’da İlam velayetinin Abdanan ilçesinde büyükannesinin evinde gözaltına alınan Sonia, Ilam’ın Çocuk Gözaltı Merkezi’nde tutuluyor. İnsan hakları kuruluşlarının bildirdiğine göre, güvenlik güçleri Sharifi’yi tutuklanması sırasında şiddetli bir şekilde dövdü. Abdanan ve İlam Cumhuriyet Savcılığı, aileye Sharifi’nin davasının durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermezken bu süre içinde genç kıza hukuki danışmanlık verilmesini de reddettiler.

İlk idam 8 Aralık’ta uygulandı

Mahsa Emini gösterileriyle ilgili ilk idam kararı, 8 Aralık’ta uygulandı. Başkent Tahran’daki protestolar sırasında “soğuk silahla vatandaşları tehdit ettiği ve bir güvenlik görevlisini yaraladığı” iddiasıyla 20 Kasım’da Devrim Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan Muhsin Şikari, gözaltına alınmasından 75 gün sonra idam edildi.

‘İdamları aceleye getiriyorlar’

Anadolu Ajansı’nın haberine göre ise, İran’da Mahsa Emini gösterileriyle ilgili iki ölüm cezasının birkaç gün içinde temyiz süreci tamamlanmadan infaz edilmesi, idam kararlarının uygulanmasında teamüllerin dışında bir acelecilik olduğu tartışmalarına yol açtı.

Avukat Sina Yusufi, insan hakları örgütlerinin uluslararası düzeyde tepki gösterdiği idamlarda normal prosedürün dışına çıkıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Yusufi, İran rejiminin bu uygulamasını, “olayları kontrol altına almak için sistemli ve aceleci ölüm cezası eylemleri” olarak nitelendirdi.

11 kişi hakkında idam kararı var

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar en az 25 kişinin dava dosyası idam istemiyle mahkemeye gönderildi. Bu kişilerden 11’i hakkında idam kararı verildi.