İran’daki protestolarda ateş açıldı: En az dört ölü

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde düzenlenen protestolar sırasında kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce emniyet güçleri ve göstericilerin üzerine ateş açıldı.

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Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.

AA’nın İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’ndan (ISNA) aktardığına göre Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde seyir halindeki iki motosikletten göstericiler ve emniyet güçlerinin üzerine ateş açıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Ölü ve yaralıların polis ya da gösterici olup olmadığına ilişkinse bilgi verilmedi.