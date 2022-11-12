Avustralya Basketbol Takımı, İran’daki müsabakaya ‘güvenlik’ gerekçesiyle katılmayacak

Avustralya Milli Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında 14 Kasım’da İran’da oynanması planlanan müsabakaya ‘güvenlik’ gerekçesiyle katılmama kararı aldı.

Fotoğraf: AA

Avustralya Basketbol Federasyonu’nun Twitter hesabındaki açıklamasında “Avustralya, Basketbol Federasyonu, ilgili makamlarla birlikte kapsamlı bir risk değerlendirmesi yaptı ve sonuç olarak şu anda İran’a herhangi bir takım göndermeyeceğiz” dendi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), böylece müsabakanın hükmen İran lehine sonuçlanacağını duyurdu.

Ne olmuştu?

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.

Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü.