Taksim’deki Mehsa Emini protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var

İran’da ‘ahlak polisi’ tarafından ‘başörtüsünü yanlış taktığı’ gerekçesiyle gözaltına alınıp öldürülen 22 yaşındaki Mehsa Emini için İstanbul Taksim’de eylem düzenleyenlere polis müdahale etti. En az beş kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: Reuters

Başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle başkent Tahran’da ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren Emini cuma günü hayatını kaybetmişti. Kadının ölümü ülkede infial yaratmış İran çapında halk sokağa inip rejimi protesto etmeye başlamıştı.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre polis müdahalesinde en az beş kişi hayatını kaybetti.

VOA Türkçe’den Hilmi Hacaloğlu’nun aktardığına göre bugün de Emini için İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe geçen yüzlerce İranlı gösterici, polis tarafından abluka altına alındı.

Eylemciler sık sık protesto gösterisine izin vermeyen polisle tartıştı. Göstericilerin büyük kalabalıklar oluşmasına izin vermeyen İstanbul Emniyetine bağlı ekipler aralarında Türkiye vatandaşlarının da bulunduğu en az 10 kişi kişiyi gözaltına alındı.

Emniyet güçleri ellerinde Emini’nin fotoğraflarını taşıyan gruplara akşam 6 ile 8 arasında defalarca müdahale etse de polisin her dağıtması sonrası grup yeniden Taksim Meydanı ve çevresinde toplanmaya devam etti.

İstanbul’daki büyük protesto ise Çarşamba günü Cağaloğlu’ndaki İran Başkonsolosluğu önünde olacak.

Kadınlar Birlikte Güçlü platformunun çağrısıyla düzenlenecek gösteriye aralarında Türkiye İşçi Partisi ve Halkların Demokratik Partisi’nin de yer aldığı birçok siyasi parti ile Feminist Kadın Kolektifi, Mor Dayanışma ve Kampüs Cadıları gibi sivil kadın örgütleri de katılacak.

Gazeteci Ufuk Çeri’nin objektifine bir sivil polisin basını tehdit edişi yansıdı.