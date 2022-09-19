‘Ahlak polisi’nin gözaltına aldığı kadın ölmüştü: İran’da ülke çapında protestolar

İran’da ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Kürt kadın Mahsa Amini’nin ölümü ülke çapında protesto ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

Başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle başkent Tahran’da ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren Mahsa Amini cuma günü hayatını kaybetmişti.

Amini’nin ölümü ülke çapında kınanırken Farsça ‘#MahsaAmini’ etiketiyle yaklaşık 2 milyon tweet atıldı. En yoğun gösteriler Kürtlerin yaşadığı şehirlerde çıktı.

Amini’nin gözaltına alındıktan sonra ahlak polisi tarafından dövüldüğü ve işkenceye maruz kaldığı, bu nedenle komaya girdiği iddia ediliyor.

Sep. 19 – Tehran, #Iran

Beheshti University students chant "Mullahs get lost!" right outside the window of a university cleric who shamelessly strokes his beard as he looks down at them.



#MahsaAmini #IranProtests #مهسا_امینی pic.twitter.com/z4OMUk2w28 — Iran News Wire (@IranNW) September 19, 2022

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, İran polisine karşı ‘korkakça suçlamalar’ yöneltildiğini, ‘polisin onu hayatta tutmak için her şeyi yaptığını’ iddia etti.

Ancak kadının babası, Emtedad haber sitesine pazar günü verdiği demeçte, kızının herhangi bir sağlık sorunu olmadığını, bacaklarında morluklar olduğunu ve ölümünden polisi sorumlu tuttuğunu söyledi.

Sep. 19 – Tehran, #Iran

"I will kill those who killed my sister!" Iranians chanted tonight in outrage over the killing of #MahsaAmini by the regime's morality police. #IranProtests

#مهساامینی pic.twitter.com/norkNwNgUQ — Iran News Wire (@IranNW) September 19, 2022

Amini’nin memleketi Sakkız’daki cenaze töreninde cumartesi günü protestolar patlak vermiş, eylemciler dini lider Ayetullah Ali Hamaney aleyhine slogan atmış, kadınlar başörtülerini çıkarmıştı.

رشت فراری دادن ماموران جمهوری‌اسلامی توسط مردم ۲۸ شهریور pic.twitter.com/fmvv0NQPjw — +۱۵۰۰تصویر (@1500tasvir) September 19, 2022

Tahran’da bugün de kadın hakları savunucuları ve öğrencilerin çağrısıyla eylemler düzenlendi. Çok sayıda kadın başörtülerini çıkarırken bazılarının yaktığı görüldü.

“Diktatöre ölüm” ve ” İslam Cumhuriyeti’ne ölüm” sloganlarının atıldığı protestolara polis müdahale etmeye çalıştı.

İranlı insan hakları grubu Hengaw, protestolarda iki kişinin öldürüldüğünü, ancak resmi olarak doğrulanmadığını aktardı.