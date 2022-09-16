İşkence iddiası: İran’da ‘ahlak polisi’nin gözaltına aldığı kadın öldü

İran’da, başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren Mahsa Amini adlı 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kurdpa News Agency

BBC Türkçe’nin haberine göre polis, Amini’nin Tahran’daki ‘ahlak polisi’ bürosunda 13 Eylül’de birden ‘kalp rahatsızlığı’ yaşadığı için acilen hastaneye kaldırıldığını savundu.

Devlet televizyonu Amini’nin ölüm haberini teyit etti, ancak detay vermedi. Amini’nin başörtüsü hakkında ‘eğitilmek için’ alındığı gözaltı sırasında kötüleştiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Amini’nin komaya girmesinin ardından İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi’ye resmi soruşturma emri vermişti.

İşkence iddiası

Sosyal medyada Amini’nin ahlak polisi tarafından dövüldüğü ve işkenceye maruz kaldığı, bu nedenle komaya girdiği yazıldı. Ülkedeki başörtüsü zorunluluğu protesto edildi. Polis iddiaları reddetti.

Amini’nin ailesi, kızlarının sağlıklı bir kadın olduğunu ve aniden kalp sorunu yaşamasına sebep olacak hiçbir hastalığının bulunmadığını söyledi.

İran’da birkaç aydır başörtüsü protestoları devam ediyor, eylemciler başörtüsü takmayı reddediyordu.