İran’da Mahsa Amini’nin polis gözetiminde ölmesini protesto eden kadınlardan beşi öldürüldü

İran’da Kürtlerin yoğunlukta olduğu bölgede, polis gözetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ölümünün ardından düzenlenen eylemlerin üçüncü gününde güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açmasıyla beş kişi hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin bilgi Kürt haklarını savunan Hengaw İnsan Hakları Örgütü tarafından verildi.

Fotoğraf: Reuters

İran’ın Kürdistan bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki Mahsa Amini, geçen hafta Tahran’da ahlak polisleri tarafından tutuklanmasının ardından komaya girerek hayatını kaybetmişti.

Polisin açıklamasında Amini’nin ahlak polisi tarafından tutuklanan başka kadınlarla beklerken hastalandığı iddia edilmişti.

Ama Amini’nin babası birçok kez kızının sağlık problemleri olmadığını ve bacaklarına yara aldığını anlatmış, ölümünden polisi sorumlu tutmuştu.

Amini’n ölümünün ardından başkent Tahran dahil olmak üzere ülke çapında eylemler başlamıştı.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün açıklamasına göre iki kişi Amini’nin doğduğu Saqez kentinde düzenlenen eylemlerde ateş açılmasıyla, iki kişi Divandarreh kentinde güvenlik güçlerinin ‘doğrudan ateş etmesiyle’ ve beşinci kişi de Dehgolan kentinde hayatını kaybetti.

Açıklamayı aktaran Reuters bu bilgilerin doğru olup olmadığını başka kaynaklardan teyit edemediğini ekledi.

Ölümler için resmi bir doğrulama gelmezken, IRNA Haber Ajansı’nda yer alan haberde yedi bölgenin bazı şehirlerinde ‘az sayıda‘ eylem düzenlendiği ve eylemcilerin polis tarafından dağıtıldığı ifade edildi.

Devlet televizyon kanalıysa birkaç eylemcinin tutuklandığını iddia ederken, ölümleri yalanladı. TV kanalında, öldükleri yönünde iddiaları reddeden iki yaralı gencin görüntüleri yer aldı.