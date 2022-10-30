İran’da üniversite öğrencileri gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor

İran’ın birçok üniversitesinde düzenlenen gösterilerde öğrenciler protestolarda gözaltına alınan arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Görsel: Twitter

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün son güncellemesine göre 34’ü çocuk 253 kişi hayatını kaybetti. Gözaltı sayısıysa binleri buluyor.

ABD’de yaşayan İranlı gazeteci Mesih Alinejad’ın aktardığına göre dün gece güvenlik güçleri 20’den fazla üniversitede ‘protestoları engellemek için’ öğrencileri gözaltına aldı.

Bugün Tahran başta olmak üzere, Meşhed, Zencan, Erak, Kürdistan, Senendec, İsfahan, Mazenderan, Şiraz, Hemedan, Kazvin şehirlerinde bulunan üniversitelerde öğrenciler gösteri düzenledi. Rejim karşıtı sloganların atıldığı gösterilerde öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Last night security forces attacked more than 20 universities across Iran. They kidnapped students to prevent them from protesting. Here is the result; this morning, incredible turnout in the university of Zanjan.

This is the beginning of the and, we won’t give up” #MahsaAmini pic.twitter.com/0REvcfUDOK — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 30, 2022 Alinejad, Zencan’daki protesto görüntülerini paylaştı.

Sosyal medyada, güvenlik güçlerinin Erak Üniversitesi’nin öğrenci yurduna saldırdığı anlara ait olduğu öne sürülen bazı görseller paylaşıldı. Söz konusu müdahalede bazı öğrencilerin plastik mermiyle yaralandığı ileri sürüldü.

AA’nın aktardığına göre Tahran Üniversitesi’ndeyse güvenlik görevlilerinin psikoloji fakültesi girişinde çok sayıda öğrencinin öğrenci kimlik kartına el koyarak fakülteye girişlerini engellediği de gelen bilgiler arasında.

Allame Tebatebayi Üniversitesi’nden bazı öğrencilerse protestolara destek verdikleri gerekçesiyle üniversiteden ve öğrenci yurdundan geçici olarak uzaklaştırıldıklarına dair SMS’le bilgilendirme mesajı aldıklarını açıkladı. Öğrenciler söz konusu bilgilendirme mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.