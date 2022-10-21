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Yaramazlara biraz batar!

İranlı tırmanışçı Elnaz Rekabi ev hapsine alınmış: ‘Özür açıklamasına zorlandı’

BBC Farsça servisine konuşan kaynaklar Güney Kore’de başörtüsü olmadan yarışan İranlı tırmanış sporcusu Elnaz Rekabi’nin ‘başörtüsünü istemeden çıkardığına’ dair açıklamasının zorunlu yaptırıldığını aktardı. Kaynaklar sporcunun ev hapsine alındığını aktardı.

Görsel: Twitter

Rekabi, Güney Kore’nin başkenti Seul’daki Asya Şampiyonası’na katılmış, pazar günkü müsabakada İran rejiminin kadınlar için zorunlu tuttuğu başörtüsünü takmadan yarışmıştı.


Sporcunun bu hareketi İran’da kadınların başlattığı özgürlük hareketine destek olarak yorumlanmıştı.

Yarıştan sonra arkadaşları BBC Farsça servisine Rekabi’den pazar gününden beri haber alamadıklarını söylemiş, BBC Farsça servisiyse ‘güvenilir bir kaynağa’ dayandırarak İranlı yetkililerin sporcunun cep telefonu ve pasaportuna el koyduğunu yazmıştı.

Daha sonraysa sporcunun Instagram hesabından bir hikaye paylaşılarak şunlar yazılmıştı: “Öncelikle neden olduğum tüm endişeler için özür dilerim. Tırmanış zamanlaması ve ani çağrı nedeniyle başörtüm istemeden sorunlu hale geldi. Şu anda önceden planlanmış zaman çizelgesine göre ekiple birlikte İran’a dönüş yolundayım.” Önceki gelişmeler sebebiyle bu paylaşım da şüpheli bulunmuş, genç sporcunun güvenliğinden endişe edilmişti.

Ev hapsine alındı

BBC Farsça servisine konuşan kaynakların aktardığına göre İranlı yetkililer Rekabi’yi, bu açıklamayı yayınlamaması halinde ailesinin mal varlığına el koymakla tehdit etti.

Güvenliğinden endişe edilen Rekabi 19 Ekim sabahı Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’na inince ortaya çıkmış, kendisini coşkulu bir kalabalık karşılamıştı.

Sporcunun havalimanında başörtüsü takmadığı, saçını siyah bir şapka ve kapüşonla kapattığı görüşmüştü. Rekabi’nin ertesi gün de aynı kıyafetlerle Spor bakanıyla görüşmesi bu süre boyunca eve gitmesinin engellendiği iddialarını kuvvetlendirdi.

BBC’ye konuşan kaynak, Rekabi’nin bu süre boyunca İran Ulusal Olimpiyat Komitesi binasındaki bir odada sivil polisler eşliğinde gözaltında tutulduğunu söyledi.

Yetkililer şu anda sporcunun ‘dinlenmeye ihtiyacı olduğu için evde kaldığını’ öne sürerken kaynağın aktardığına göre Rekabi ev hapsine alındı.

Çek imzalatılmış

İran sık sık uluslararası yarışmalarda yarışmak için yurtdışına giden sporculara geri döneceklerini garanti etmek için teminat bırakmalarını emrediyor.

Kaynak, Rekabi’nin Seul’e gitmeden önce 35 bin dolarlık bir çek teslim imzalamaya ve İran Dağcılık Federasyonu’na ailesinin mülkünü satması için tam vekalet vermeye zorlandığını söyledi.

İran’ın tek kadın Olimpiyat madalyalısı Kimia Alizadeh, Ocak 2020’de bu yöntemle iltica etmişti.

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde kadınların başlattığı ‘özgürlük’ protestoları bir ayı geride bıraktı.

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