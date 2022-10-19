Güvenliğinden endişe edilen İranlı tırmanışçı Elnaz Rekabi Tahran’a döndü

Güney Kore’de başörtüsü olmadan yarışan İranlı tırmanış sporcusu Elnaz Rekabi havaalanında kahraman gibi karşılandı.

Elnaz Rekabi bu sabah İran’a geldi Fotoğraf: Twitter

Bu sabah saat beş civarında Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’a inen Elnaz Rekabi’yi çektiği videoları sosyal medyada paylaşan coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Rekabi, Güney Kore’nin başkenti Seul’daki Asya Şampiyonası’na katılmış, pazar günkü müsabakada İran rejiminin kadınlar için zorunlu tuttuğu başörtüsünü takmadan yarışmıştı.

Sporcunun bu hareketi İran’da kadınların başlattığı özgürlük hareketine destek olarak yorumlanmıştı.

Yarıştan sonra arkadaşları BBC Farsça servisine Rekabi’den pazar gününden beri haber alamadıklarını söylemiş, BBC Farsça servisiyse ‘güvenilir bir kaynağa’ dayandırarak İranlı yetkililerin sporcunun cep telefonu ve pasaportuna el koyduğunu yazmıştı.

Daha sonraysa sporcunun Instagram hesabından bir hikaye paylaşılarak şunlar yazıldı: “Öncelikle neden olduğum tüm endişeler için özür dilerim. Tırmanış zamanlaması ve ani çağrı nedeniyle başörtüm istemeden sorunlu hale geldi. Şu anda önceden planlanmış zaman çizelgesine göre ekiple birlikte İran’a dönüş yolundayım.” Önceki gelişmeler sebebiyle bu paylaşım da şüpheli bulunmuş, genç sporcunun güvenliğinden endişe edilmişti.

Madalya kazanan ilk İranlı kadın

Rekabi geçen yıl tırmanış dünya şampiyonasında madalya kazanan ilk İranlı kadın oldu. Seul’daki yarışmayıysa dördüncülükle tamamladı.

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde kadınların başlattığı ‘özgürlük’ protestoları bir ayı geride bıraktı.