İran’daki protestolara liseliler de katıldı: Birleşmezsek bizi teker teker öldürecekler

İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ardından başlayan protestolara lise öğrencileri de katıldı.

BBC’nin doğruladığı videolarda okul üniformaları içindeki liseli öğrencilerinin başörtülerini çıkararak salladıkları ve dini yetkililer aleyhinde sloganlar attıkları görülüyor.

Kerec’de kaydedilen başka bir videoda da başörtülerini çıkaran kız öğrenciler yerel yetkili olduğu sanılan bir kişiyi, arkasından su şişeleri atarak ve ‘utanmaz’ diye bağırarak okul binasından dışarı çıkarıyor.

After unrest at many universities, school protests are now spreading in Iran. In Shiraz, schoolgirls wave their head coverings in the air today chanting "death to the dictator" on day 18 of protests over the death of #MahsaAmini.#مهسا_امینیpic.twitter.com/rCIhihzR7U — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 3, 2022

Yine Kerec’de çekilen bir videoda da öğrencilerin ‘Eğer birleşmezsek bizi teker teker öldürecekler’ dediği duyuluyor.

Ülkenin güneyindeki Şiraz kentinde ise onlarca kız öğrenci bir ana yolu trafiğe kapayarak başörtülerini salladı ve ‘Diktatöre ölüm’ sloganları attı.

Başkent Tahran’la ülkenin kuzey batısındaki Sakkız ve Sanandaj kentlerinde de lise öğrencilerinin benzer eylemler yaptıkları haberleri geliyor.

Bazı öğrenciler başörtüsüz fotoğraflanırken, bazı öğrencilerin Hamaney’in portresine el hareketi yaptıkları görülüyor.

The first reaction from Iran's supreme leader about protests over the death of #MahsaAmini was loaded with warnings of escalation, yet the protests themselves spread to secondary schools today with some schoolgirls making a point about how they felt towards the supreme leader. pic.twitter.com/ya2MPr15b4 — Siavash Ardalan (@BBCArdalan) October 4, 2022

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün ülkenin her yerine yayılan protestoların arkasında ABD ve İsrail’in olduğunu savunmuştu: “Bu isyan ve güvensizlik ortamı yurt dışındaki bazı İranlı hainlerin yardımıyla Amerika, işgalci sahte siyonist rejim ve onların paralı ajanları tarafından planlandı.”