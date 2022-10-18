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Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore’de başörtüsüz yarışan İranlı sporcunun durumundan endişe ediliyor

Güney Kore’de başörtüsü olmadan yarışan İranlı tırmanış sporcusu Elnaz Rekabi’den haber alınamıyor.

Görsel: Twitter

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde kadınların başlattığı ‘özgürlük’ protestoları bir ayı geride bıraktı.


Güney Kore’nin başkentinde Seul’daki Asya Şampiyonası’na katılan Rekabi, pazar günkü müsabakada İran rejiminin kadınlar için zorunlu tuttuğu başörtüsünü takmadan yarışmıştı. Sporcunun bu hareketi Mehsa Emini protestolarına destek olarak yorumlanmıştı.

Sporcunun durumu hakkında endişeler giderek artıyor. Arkadaşları BBC Farsça servisine Rekabi’den pazar gününden beri haber alamadıklarını söyledi.

BBC Farsça servisiyse ‘güvenilir bir kaynağa’ dayandırarak İranlı yetkililerin sporcunun cep telefonu ve pasaportuna el koyduğunu yazdı. Haberde, Rekabi’nin çarşamba günü dönmesinin planlandığını fakat bunun erkene alındığı ileri sürüldü.

Haber sitesi Iran Wire, Rekabi’nin İran’a gönderilmek üzere Seul’deki İran büyükelçiliğine götürüldüğünü bildirdi. Iran Wire’a konuşan bir kaynağın aktardığına göre sporcunun uçağı İmam Humeyni uluslararası havaalanındaki ‘olası protestolardan kaçınmak için’ bir gün önceye alındı.

Seul’deki İran büyükelçiliği Twitter üzerinden, Rekabi hakkında ‘tüm yalan, asılsız haberleri ve dezenformasyonları şiddetle reddettiğini’ kaydetti.

Daha sonraysa sporcunun Instagram hesabından öğle saatlerinde şüpheli bir hikaye paylaşılarak şunlar yazıldı: “Öncelikle neden olduğum tüm endişeler için özür dilerim. Tırmanış zamanlaması ve ani çağrı nedeniyle başörtüm istemeden sorunlu hale geldi. Şu anda önceden planlanmış zaman çizelgesine göre ekiple birlikte İran’a dönüş yolundayım.”

Rekabi geçen yıl tırmanış dünya şampiyonasında madalya kazanan ilk İranlı kadın oldu. Seul’daki yarışmayıysa dördüncülükle tamamladı.

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