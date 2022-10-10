İran İnsan Hakları Kurumu: Ölenlerin sayısı 185’e yükseldi

İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Mehsa Emini’nin başörtü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından kadınların başlattığı ‘özgürlük’ protestolarında emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 185’e yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Norveç merkezli IHR’ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede yaklaşık üç haftadır süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 17’sine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 90, Mazenderan’da 27, Gilan ve Batı Azerbaycan’da 12’şer, Tahran ve Kürdistan’da sekizer, Kirmanşah’ta yedi, Elborz’da beş, Horasan-ı Rezevi’de üç, İsfahan, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Zencan ve Doğu Azerbaycan’da ikişer, İylam, Buşehr ve Simnan’da birer göstericinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden göstericilerden 19’unun 18 yaş altında olduğu belirtildi.

Ayrıca İran’ın resmi haber ajansı IRNA, Amini’nin ölümü sonrası başlayan sokak gösterilerinde şu ana kadar toplam 21 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.