İran devlet televizyonu hacklendi: Mahsa Emini ve öldürülen diğer kadınlar gösterildi

İran devlet televizyonu rejim karşıtı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırıya uğradı.

Devlet televizyonunda sunulan haber bülteni sırasında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konuşması yayınlanırken ekranda aniden gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Emini ile birlikte protestolar sırasında hayatını kaybettiği belirtilen kadınların görüntüleri belirdi.

Hamaney’i hedef alınmış şekilde gösteren ve ‘bize katılın ve ayağa kalkın’ yazılı kısa süreli görüntüde, ‘kadın, yaşam ve özgürlük’ sloganları duyuldu.

#BREAKING The Edalat-e Ali hacktivist group hacked the Iranian state TV's live news broadcast, displaying a photo of Khamenei with the verse "The Blood of Our Youths Is on Your Hands" along with photos of #MahsaAmini and three other girls killed in #IranProtests. pic.twitter.com/dYM7flUBQt — Iran International English (@IranIntl_En) October 8, 2022

Daha önce de İran yönetimine karşı siber saldırılar düzenleyen ‘Adalet-i Ali’ adlı siber korsanlar grubu Twitter hesabından saldırıyı üstlendi.

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA), söz konusu siber saldırıya ilişkin haberinde, “Bir hacker grubu tarafından saldırıya uğrayan devlet televizyonunun 21:00 haber bülteni kısa süre önce birkaç saniyeliğine kesildi” denildi.

ISNA, devlet televizyonunun daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığına işaret ederek, televizyon kanalının güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini yazdı.

İran devlet televizyonu daha önce de benzer bir siber saldırıya uğramıştı. Ocak ayında televizyonun yayını sırasında ekranda birkaç saniyeliğine ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü liderlerine övgü içerikli görüntü yayınlanmıştı.