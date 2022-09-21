İran’daki Mahsa Amini protestolarında ölü sayısı sekize çıktı

İran’da ahlak polisinin gözaltısı sırasında Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinden sonra başlayan gösteriler beşinci gününe girerken, sokak çatışmalarında bir güvenlik görevlisi dahil üç kişinin daha ölmesiyle toplam ölü sayısı en az sekize çıktı.

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İran’ın Kürdistan bölgesinden olan 22 yaşındaki Mahsa Amini, geçen hafta Tahran’da ahlak polisleri tarafından tutuklanmasının ardından komaya girerek hayatını kaybetmişti. Ölümün ardından başkent Tahran dahil olmak üzere ülke çapında eylemler başlamıştı.

Acılı baba, yaşamını yitiren kızının herhangi bir sağlık sorununun olmadığını ve gözaltı sırasında kızının bacaklarında ezikler oluştuğunu ve kızının ölümünden polisi sorumlu tuttuğunu söylemiş, ahlak polisiyse genç kıza kötü muamelede bulunmadıklarını iddia etmişti.

Gözaltında yaşamını yitiren genç kızın cumartesi yapılan cenazesinden sonra şiddetli gösteriler tüm ülkeye yayıldı.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçen yıl su kıtlığı nedeniyle çıkan sokak çatışmalarından bu yana İran tarihindeki en şiddetli eylemleri hakkında bir açıklama yapmazken, Hamaney’in baş danışmanı, Amini’nin ailesine bu hafta başsağlığı dileyerek, dini liderin bu olaydan etkilenip üzüntü duyduğunu ve bu olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Resmi IRNA haber ajansının haberinde, dün güneydeki Şiraz kentinde bir ‘polis muavininin‘ aldığı yaralardan ötürü hayatını kaybettiği bildirildi.

Kermanşah bölgesindeyse kent savcısının açıklamasına göre dün çıkan çatışmalarda iki kişi öldü.

Eylemlerin üçüncü gününde güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açmasıyla beş kişi hayatını kaybetmişti.

Çoğunlukla kadınların katıldıkları ülke çapındaki gösterilerde, göstericiler başörtülerini havada salladılar, yaktılar ve saçlarını kestiler.

Bir videoda, Tahran Üniversitesi’ndeki yüzlerce göstericinin ‘diktatöre ölüm’ sloganı attıkları görüldü ama Reuters videonun doğruluğunu henüz teyit edemediğini bildirdi.