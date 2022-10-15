İran’da siyasi tutuklamalarla bilinen hapishanede yangın

İran’ın başkenti Tahran’da siyasi tutuklamalarla bilinen Evin Hapishanesi’nde yangın çıktığı ve yerleşkeden silah sesleri geldiği belirtildi.

Fotoğraf: AA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde akşam saatlerinde hapishaneden silah sesleri ve alarm duyulduğu ve duman yükseldiği görüldü.

İran’ın resmi ajansı IRNA, bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktığını yazdı. Ajans tutuklularla gardiyanlar arasında arbede çıktığını eklerken cezaevinde kontrolün sağlandığını iddia etti.

Reuters’in temas kurduğu bir tanık, şunları dedi: “Tutukluların aileleri Evin Cezaevi’nin ana kapısının önünde toplandı. Ateş ve duman görüyorum. Bir sürü özel kuvvet. Ambulanslar da burada.”

İranlı gazeteci Mesih Alinejad’ın Twitter’dan aktardığı görüntülere göre yangın ve patlama haberlerinin ardından insanlar cezaevine doğru yola çıktı. Alinejad, ‘tutsakların hayatının tehlikede olduğunu’ yazdı.

Alinejad, cezaevinden silah seslerinin duyulduğunu aktardı.

People are heading towards Evin prison in Tehran after reports of fire and explosion in Evin.

This is another sign that the Islamic Republic is losing control.



Evin is where the Islamic Republic holds many political prisoners.

The lives of prisoners are in danger#MahsaAmini pic.twitter.com/Skt1vwp6zq — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 15, 2022

Yangının ardından sosyal medyadan, mahkumların ‘başına bir şey gelmesine engel olmak için’ hapishane çevresinin boş bırakılmaması çağrıları üzerine çevrede yaşayanlar ile başka bölgelerden gelenler sokakları doldurdu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, slogan atan göstericilere bazı kişilerin evlerin pencerelerinden sloganlarla destek verildiği görüldü.

Bazı göstericiler Evin Hapishanesi’ndeki yangını protesto etmek için rejim reklamlarının yapıldığı billboardları ateşe verdi.

Hapishanenin olduğu alandan gelen şiddetli patlama ve silah sesleri yakın çevrede de duyuldu.

Öte yandan sosyal medyada, şehrin birçok bölgesinden güvenlik kuvvetlerinin hapishane bölgesine gönderildiği haberleri yer aldı.

Hapishanenin sicili kötü

En son ABD tarafından reddedilen ‘casusluk’ suçlamasıyla yedi yıldır İran’da hapis tutulan İranlı bir ABD vatandaşı Siamak Namazi, kısa süreliğine salıverildikten sonra cezaevine tekrar alınmıştı.

Çoğunlukla ‘güvenlik’ suçlamaları yöneltilenlerin tutulduğu hapishane, uzun süredir hak grupları tarafından eleştiriliyor. ABD hükümeti 2018’de hapishaneyi ‘ciddi insan hakları ihlalleri’ nedeniyle kara listeye almıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü cezaevi yetkililerini işkence, süresiz hapis, uzun sorgulamalar ve tutukluları tıbbi tedaviden yoksun bırakmakla suçluyor.

Mehsa Emini’nin ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde kadınların başlattığı ‘özgürlük’ protestoları bir ayı geride bıraktı.

Ülkenin birçok kentindeki üniversitelerdeki protestolarda rejim karşıtı sloganlar atılırken gözaltındaki öğrencilerin bırakılması ve gözaltı işlemlerinin durdurulması talep edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Beheşti, Allame Tebatebai, Tahran İlim ve Kültür, Kirmanşah Razi, İsfahan Sanat ile Tahran Sure üniversitelerinde öğrenciler kampüs içinde gösteri düzenleyerek Emini’nin ölümü sonrası başlayan gözaltılara tepki gösterdi.

Reşt Azad Üniversitesi öğrencileri ise caddede yönetim karşıtı sloganlar atarak yürürken Tahran Nasreddin Tusi öğrencileri de “Savaşacağız, öleceğiz, İran’ı geri alacağız” diye slogan attı.

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği de Telegram hesabından Tahran İlim ve Kültür Üniversitesi öğrencilerini kaynak göstererek gösteri sonrası birçok öğrencinin gözaltına alındığını aktardı.

Diğer yandan sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre Sakkız kentinde esnafın protestoları desteklemek için bugün kepenk kapattığı görüldü.

Dün akşam da Yezd eyaletindeki göstericiler ateş yakarak yolu trafiğe kapatırken Huzistan’ın Lali kentindeki göstericiler sokağa çıkıp yönetim karşıtı sloganlar attı.