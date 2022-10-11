Diken

Yaramazlara biraz batar!

İran, kadınların özgürlük mücadelesini ‘terörist eylemler’ olarak nitelendirdi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ardından kadınların başlattığı özgürlük protestolarını ‘örgütlü ve terörist eylemler’ olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: AA

22 yaşındaki Emini, gözaltına alındıktan üç gün sonra 16 Eylül’de hastanede hayatını kaybetmişti. Ölümü ülkede ve dünyada infial yaratmış, protesto dalgasına yol açmıştı. İran İnsan Hakları Kurumu’nun en son açıkladığı verilere göre ülkede gösterilerde ölenlerin sayısı 185’e yükseldi.


AA’nın İran devlet televizyonunun haberinden aktardığına göre başkent Tahran’da haftalık basın toplantısı düzenleyen Cehromi, kadınların tüm dünyadan da destek gören protestolarına ilişkin “Bazı örgütlü ve terörist eylemler, düşmanların ve rejim karşıtlarının halkın haklarını, kamu güvenliğini ve ülkenin istikrarını zedelemek için her duruma uygun plan yaptıklarını göstermiştir” yorumunu yaptı.

Mehsa Emini’nin kuzeni: Ölüm tehdidi alıyoruz

İran İnsan Hakları Kurumu: Ölenlerin sayısı 185’e yükseldi

İran devlet televizyonu hacklendi: Mahsa Emini ve öldürülen diğer kadınlar gösterildi

İran Adli Tıp Kurumu’na göre Emini’nin ölümü işkenceden kaynaklanmadı

İranlı kadınlar anlatıyor: Bu son bölüm olmayabilir ama kesinlikle son sezonları!

İran’da lise öğrencileri de dersleri boykot edip protesto düzenliyor

İstanbul’da ‘Mehsa Emini’ protestosu: Özgür yaşayacağımız dünyayı kuracağız

İran’daki Mehsa Emini protestolarında ölü sayısı sekize çıktı

Taksim’deki Mehsa Emini protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var

İran’da Mehsa Emini’nin polis gözetiminde ölmesini protesto eden kadınlardan beşi öldürüldü

İran’da Mehsa Emini’nin öldürülmesi protesto ediliyor: 38 yaralı, 13 tutuklama 

‘Ahlak polisi’nin gözaltına aldığı kadın ölmüştü: İran’da ülke çapında protestolar

İran’da ‘ahlak polisi’nin gözaltına aldığı kadın öldü

SON HABERLER