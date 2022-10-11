İran, kadınların özgürlük mücadelesini ‘terörist eylemler’ olarak nitelendirdi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ardından kadınların başlattığı özgürlük protestolarını ‘örgütlü ve terörist eylemler’ olarak nitelendirdi.

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22 yaşındaki Emini, gözaltına alındıktan üç gün sonra 16 Eylül’de hastanede hayatını kaybetmişti. Ölümü ülkede ve dünyada infial yaratmış, protesto dalgasına yol açmıştı. İran İnsan Hakları Kurumu’nun en son açıkladığı verilere göre ülkede gösterilerde ölenlerin sayısı 185’e yükseldi.

AA’nın İran devlet televizyonunun haberinden aktardığına göre başkent Tahran’da haftalık basın toplantısı düzenleyen Cehromi, kadınların tüm dünyadan da destek gören protestolarına ilişkin “Bazı örgütlü ve terörist eylemler, düşmanların ve rejim karşıtlarının halkın haklarını, kamu güvenliğini ve ülkenin istikrarını zedelemek için her duruma uygun plan yaptıklarını göstermiştir” yorumunu yaptı.