İran gözaltındaki lise öğrencilerini ‘ıslah’ ediyor: Anti-sosyal karakterlere dönüşmesinler

İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Yusuf Nuri, başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan lise öğrencilerinin ‘anti-sosyal’ karakterlere dönüşmemesi için ‘psikoloji merkezlerinde’ tutulduğunu söyledi.

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde kadınların başlattığı ‘özgürlük’ protestolarına lise öğrencileri de katılmıştı.

Sosyal medyada, bazı okulların bahçesinde toplanıp yönetim karşıtı sloganlar atan öğrencilerin görüntüleri paylaşılmıştı.

AA’nın aktardığına göre İran’ın reformist Şark gazetesine konuşan Eğitim ve Öğretim Bakanı Nuri, gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerin cezaevine gönderilmediğini söyledi: “Gözaltına alınanlar da ıslah ve eğitim için gözaltına alındılar. Psikoloji merkezindeler ve uzmanlar okul ortamına dönebilmeleri için çalışmalarını yapıyorlar. Bu şartlarda ve aşamada, anti-sosyal karakterlere dönüşebilecek bu öğrencileri ıslah etmek istiyoruz.”

Kaç lise öğrencisinin gözaltına alındığına ilişkin bilgi vermeyen Nuri, “Onların sayısı çok değil, ancak tam sayısını veremem” ifadelerini kullandı.