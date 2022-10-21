Sıla yeni klibini İranlı kadınlara ithaf etti: Dirençli ellerinizi çareyle tutmaya yemin ettim

Müzisyen Sıla, ‘Kalksın Uyuyanlar‘ isimli yeni şarkısının klibini, İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mehsa Emini’nin ardından ‘özgürlük’ mücadelesi başlatan İranlı kadınlara ithaf etti.

Kalksın Uyuyanlar klibinden

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde kadınların başlattığı ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Protestolar sırasında kolluk kuvvetleri tarafından çok sayıda kadın öldürüldü ve gözaltına alındı.

Emini’nin ölümünü saçlarını keserek ve başörtülerini yakarak protesto eden kadınlara dünyadan da yoğun destek var.

Sanatçı Sıla da ‘Kalksın Uyuyanlar’ adlı yeni şarkısına çektiği klibi İranlı kadınlara ithaf etti.

Sıla, klip için kaleme aldığı metinde şu ifadeleri kullandı: “Özgürlük isyan değildir, koşullara bağlı bilinir, değildir. Özgürlük başkasına ait değildir, şahsidir. Karardır, emeldir, zatendir. Dayatılana ‘Hayır’ demeyi emin olarak, ürkmeden söylemek, içine çöken kayayı kalbinden çıplak elle fırlatmaktır özgürlük. Zulmedene akıl, gönül yolu, şifa ve vicdan dilemek, anlamayan herkese anlatmak boynumuzun borcudur. Hürriyete inancı kırılmış dünyalı bütün kadın kardeşlerim, haysiyetinin peşinde koşan İranlı kadın kardeşlerim, dirençli ellerinizi çareyle tutmaya yemin ettim. O bayrak bizim. O bayrak biziz. Saç savrulan ve haliyle savunulmayandır. Devran… Döner.”