İran’ın Tebriz kentinde polis başörtüsü takmayan üç kadını gözaltına almaya çalıştı, halk sokağa indi

İran’ın Tebriz kentinde emniyet güçlerinin başörtüsü takmayan üç kadını gözaltına alma girişimine tepki gösteren halk sokağa inip “Diktatöre ölüm” sloganı attı.

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AA’nın yerel kaynaklardan aktardığına göre Tebriz’de zorunlu başörtüsüne karşı çıkmak için başı açık dolaşan üç kadını emniyet güçlerinin gözaltına alma girişimi akşam saatlerinde gösterilere yol açtı.

Kadınlar, çevredeki yurttaşların yardımıyla emniyet güçlerinden kurtulurken Tebriz Kapalı Çarşısı yakınlarında toplanan kalabalık, rejim aleyhine sloganlar atarak yolu trafiğe kapattı.

Sivil polislerle göstericiler arasında arbede çıkarken yoldaki araç sürücüleri de korna çalarak göstericilere destek verdi.

Ne olmuştu?

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde kadınların başlattığı ‘özgürlük’ protestoları bir ayı geride bıraktı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı’nın (HRANA) yayınladığı raporda 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32’si çocuk olmak üzere 233 kişi öldüğü ileri sürüldü.