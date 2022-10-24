İran’da emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu sekiz yaşındaki çocuk öldü

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçlerinin şüpheli bulduğu araca açtığı ateşten seken kurşunlar sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun ölümüne yol açtı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Beluç Aktivistler Örgütü’ne ait Telegram sayfasından yapılan yazılı açıklamada Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentindeki bir köyde emniyet güçleri şüpheli bir otomobile ateş açtı.

Seken kurşunlardan biri bu sırada yoldan geçen ilkokul öğrencisi Muna Nakib’e isabet etti. Başından vurulan sekiz yaşındaki çocuğun öldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca emniyet güçlerinin ateş açtığı şüpheli araçta bulunan iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Resmi makamlardan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Beluç Aktivistler Örgütü’nün 2021 raporuna göre Sünnilerin çoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde geçen yıl emniyet güçlerinin ateş açtığı olaylarda beşi çocuk ikisi kadın 48 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.