İran’da polis protestoculara ateş açtı: En az bir ölü, 14 yaralı

İran’da Mahsa Emini’nin gözaltında ölmesinin ardından başlayan gösteriler ülkenin birçok şehir ve üniversitelerinde devam ediyor.

Zahedan kentinde kolluk kuvvetleri protestocuların üzerine ateş açtı. Medyada çıkan haberlere göre bir kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Fotoğraf: AA

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, Tahran’ın Çitger bölgesinde protestocular yönetim karşıtı slogan atarken Danışcu Parkı’nda buluşan kadınlar ise alkışlar eşliğinde dans etti.

Kürdistan eyaletinin yönetim merkezi Senendec kentinde ve Batı Azerbaycan eyaletinin Urumiye ve Bukan kentlerinde göstericilerin yolda ateş yaktıkları ve sloganlar attığı görüldü.

Merivan şehrinde çekildiği belirtilen görüntülerde protestocuların araba lastikleri ile yol ortasına ateş yaktığı görülürken bir yandan da silah sesleri duyuldu.

27 Ekim’de hareketli saatlerin yaşandığı Mahabad kentinde yine protesto düzenlendi. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı aktarıldı.

Erak kentindeyse caddelere çıkan göstericiler yönetim karşıtı sloganlar atarak yürüyüş yaparken Kasrı Şirin, Sakkız, Babol, Kirmanşah gibi kentlerde de göstericiler eylem yapıp sloganlar attı.

Diğer yandan, Tahran’daki Pars Sanat ve Mimarlık Yüksek Öğrenim Enstitüsü’nde üniversite öğrencileri gösteri düzenleyerek arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İran’daki gösteriler

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli ‘İran İnsan Hakları Örgütü’ protestolarda 200’den fazla kişinin öldüğünü ileri sürmüştü.