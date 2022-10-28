İran’da ‘başörtüsü kurallarına uymadığı’ gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kürt Mehsa Emini’nin ailesine ev hapsi verildi.

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İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini 16 Eylül’de ölmüştü. Ölümü ülkede ve dünyada infial yaratmış, protesto dalgasına yol açmıştı.

İran’da başta kadınlar olmak üzere özgürlük adına direnenlerin sembolü haline gelen Emini’nin kuzeni İrfan Murteza, ekim başında BBC muhabirine ailenin ölüm tehdidi aldığını söylemişti: “Ailemiz İslam Cumhuriyeti yetkililerinin yoğun baskısı altında. Bu nedenle İran dışındaki insan hakları örgütlerine ve kanallara konuşamıyoruz. Dünyaya ölümüyle ilgili konuşamıyoruz.”

Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki TV kanalı El Arabiye’de yer alan habere göre Emini’nin ailesine ev hapsi verildi. Aileye ev hapsi verilmesinin gerekçesi bilinmiyor.

Emini’nin babası Emcet Emini, ölümünden sonra kızının cansız bedenini görmesinin engellendiğini belirterek yetkilileri yalan söylemekle suçlamıştı.