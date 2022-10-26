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Yaramazlara biraz batar!

İran’da Mehsa Emini’nin ölümünün 40’ıncı gününde protestolar sürüyor

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde kadınların başlattığı ‘özgürlük’ protestoları 40’ıncı günü geride bıraktı.

Görsel: AA

Tahran’ın en yoğun caddelerinden Veliasr’da toplanan yüzlerce kişi, rejim karşıtı sloganlar atarak Cihad Meydanı’ndan Beheşti Caddesi’ne yürüdü.


Yürüyüş sırasında polis zaman zaman göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Halk Beheşti Caddesi’ne vardıktan sonra bir kısmı Şeriati Caddesi’ne, bir kısmı da tekrar Veliasr Meydanı’na doğru yürümeye devam etti.

Motosikletli polislerin sürekli taciz ettiği İranlılar ara sokaklara dağılıp tekrar caddelerde buluştu.

Veliasr Meydanı ve Danışcu Parkı’nın yanı sıra Keşaverz Caddesi ile İnkılap Meydanı çevresinde de halk ile emniyet güçleri arasında arbede çıktı.

‘Silahlı birimler Tahran Üniversitesi’ne girdi’

Öte yandan, İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği, Telegram sayfasından silahlı birimlerin Tahran Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi’ne girdiğini ve plastik mermi kullanarak doğrudan öğrencilere ateş ettiğini ileri sürdü.

Birlik, gösteri düzenleyen Allame Tebatebai Üniversitesi öğrencilerinin Rektör Yardımcısı tarafından disiplin kuruluyla tehdit edildiğini aktardı.

İran’da Mehsa Emini’nin ölümünün 40’ıncı günü için sosyal medyada geniş katılımlı gösteri çağrıları yer almıştı. Bunun üzerine Tahran’ın yanı sıra bugün Emini’nin memleketi Sakkız başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenlendi.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün son güncellemesine göre 29’u çocuk 234 kişi hayatını kaybetti.

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