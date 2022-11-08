İran, İstanbul’daki maratona başörtüsüz katılan milli patencisini kınadı

İran Gençlik ve Spor Bakanlığı, ulusal paten takımı üyesi Nilüfer Merdani’nin, İstanbul’daki maratona başörtüsüz katılmasını kınadı.

Merdani (ortada). (Görsel: Twitter)

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 41’i çocuk 304 kişi öldürüldü.

İran’ın ulusal paten takımının üyesi Merdani, 6 Kasım’da İstanbul’daki maratona, İranlı kadın sporcular için zorunlu olan başörtüsü olmadan katıldı.

Maratonda ‘İran’ diye yazılı siyah bir kıyafet giyen Merdani, birinci olduğu paten kategorisindeki madalya törenine de başörtüsüz çıktı.

Konuya ilişkin İran Gençlik ve Spor Bakanlığı açıklamasında, İranlı patencinin maratona bakanlıktan izin almadan katıldığı yazıldı.

Açıklamada, Merdani’nin ‘bakanlık tarafından belirlenen kıyafeti giymemesi nedeniyle kınandığı ve sporcunun geçen aydan bu yana İran Ulusal Paten Takımı’na alınmadığı’ kaydedildi.

Fotoğraf: Twitter

Kaya tırmanışçısı da alıkonmuştu

İranlı kaya tırmanışı sporcusu Elnaz Rekabi de 16 Ekim’de Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası’nın finalinde başörtüsüz yarışmıştı.

Yarıştan sonra İranlı yetkililer tarafından cep telefonu ve pasaportuna el konan sporcudan bir gün boyunca haber alınamamıştı.

Daha sonraysa sporcunun Instagram hesabından bir hikaye paylaşılarak şunlar yazılmıştı: “Öncelikle neden olduğum tüm endişeler için özür dilerim. Tırmanış zamanlaması ve ani çağrı nedeniyle başörtüm istemeden sorunlu hale geldi. Şu anda önceden planlanmış zaman çizelgesine göre ekiple birlikte İran’a dönüş yolundayım.” Önceki gelişmeler sebebiyle bu paylaşım da şüpheli bulunmuş, genç sporcunun güvenliğinden endişe edilmişti.

İranlı yetkililer Rekabi’yi, bu açıklamayı yayınlamaması halinde ailesinin mal varlığına el koymakla tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

Güvenliğinden endişe edilen Rekabi 19 Ekim sabahı Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’na inince ortaya çıkmış, kendisini coşkulu bir kalabalık karşılamıştı.

BBC Farsça’nın aktardığına göre sporcu daha sonra ev hapsine alınmıştı.