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Yaramazlara biraz batar!

Plaj futbolunda dünya şampiyonu İran Milli Takımı’nın ‘sessiz protesto’suna cezai işlem

İran Futbol Federasyonu Plaj Futbolu Komitesi, dün düzenlenen 2022 Kıtalararası Plaj Futbolu Dünya Şampiyonası finalinde şampiyon olan İran Milli Takım oyuncularının yarı final maçında ülkenin milli marşını okumaması ve final maçında şampiyonluk kupasını kaldırırken de sevinmemesine işlem yapılacağını açıkladı.

Görsel: Twitter

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.


Komite açıklamasında, şampiyon olan İran Plaj Futbolu Milli Takımını tebrik ederken ‘İran kuralları, olimpiyat etik kuralları ve dünya futbol federasyonu kurallarına göre spor alanlarında her türlü siyasi davranıştan kaçınılması gerektiğini’ savunarak ‘spor ahlakına uymayan davranışlar’da bulunan kişilerle ilgili de ‘yönetmelik gereği işlem’ yapılacağını açıkladı.

Sporcuların ‘sesiz protestosu’

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Kıtalararası Plaj Futbolu Dünya Şampiyonası’na katılan İran’ın Plaj Futbolu Milli Takımı oyuncuları İran milli marşı okunurken tepkisiz kalmıştı.

BAE’yle oynanan yarı final maçına çıkan İranlı futbolcuların maç öncesi okunan İran Milli Marşı’na eşlik etmemesi sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları futbolcuların milli marşı okumamasını protesto gösterilerine destek ve yönetime tepki olarak yorumlamıştı.

İranlı bir futbolcunun marşın okunması sırasında kameraya bileğindeki siyah bandı göstermeye çalışması da dikkat çekmişti.

Milli marşın okunmaması üzerine maçı canlı veren İran devlet televizyonu, yayını keserek arşiv görüntüler yayınlamaya başlamıştı.

Brezilya’yla dün oynanan final maçındaysa ülkenin ikinci golüne imza atan İranlı futbolcu Said Piramun, son zamanlarda İranlı kadınların protesto olarak saçlarını kesmesini sahada temsilen canlandırmıştı.

Piramun attığı golden sonra saçını toplama hareketiyle bir eliyle saçını tutarken diğer elinin iki parmağını makas gibi kullanarak sembolik olarak saç kesmişti.

Brezilya’yla oynanan final maçında 2-1’lik üstünlükle şampiyonluğu elde eden İran Plaj Futbolu Milli Takımı oyuncuları kupayı kaldırırken de sevinmemişti.

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