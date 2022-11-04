İran’ın Haş kentindeki göstericilere saldırı: En az 16 ölü, onlarca yaralı

İran’da Sünnilerin çoğunlukta bulunduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş kentinde cuma namazı sonrası düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere saldırısı sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

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İran’da, ‘ahlak polisi’nin gözaltına aldığı Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar devam ediyor. Polislerin çeşitli noktalardaki gösterilere müdahalesi sonrası şimdiye kadar onlarca kişi yaşamını yitirdi.

AA’nın Sünni dini lider Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi’nin açıklamasına dayandırdığına göre Haş kentindeki gösterilerde en az 16 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Emniyet güçlerinin orantısız güç kullanmasının eleştirildiği açıklamada, “Haş vilayet binası önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak, binaya taş attılar. Emniyet güçleri atılan taşlara, göstericilerin üzerine ateş açarak karşılık verdi” dendi.

‘İnsanlar merhametsizce öldürülüyor’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zahidan kenti Cuma İmamı İsmailzehi şunları kaydetti: “Haş’da en az 16 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Polisin Sistan-Beluçistan eyaletindeki tutumu diğer eyaletlerden neden farklıdır bilinmez. Bu eyalette insanlar merhametsizce öldürülüyor ve kana bulanıyor.”

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini’nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253’e yükseldiğini açıkladı.