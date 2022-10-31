İran’daki bine yakın eylemci halka açık davalarda yargılanacak

İran’da, Mehsa Emini’nin gözaltında hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar kapsamında ‘toplumsal kargaşa yaratmakla’ suçlanan yaklaşık bin kişi bu hafta halka açık davalarda yargılanacak.

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22 yaşındaki Emini’nin geçen ay ‘örtünme kurallarına uymadığı’ gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp 16 Eylül’de hayatını kaybetmesi üzerine İran genelinde kitlesel sokak eylemleri başlamıştı.

Eylemler sürerken, İran Devrim Muhafızları’nın komutanı, protestocuların sokağa çıkmamaları için cumartesi uyarmıştı.

İranlı yetkililer, eylemlerin arkasında ‘İran İslam Cumhuriyeti’nin düşmanlarının’ olduğunu belirtirken toplumun birçok kesiminin bir araya geldiği eylemlerde öğrenciler ve kadınlar ön saflarda yer almış, tepki olarak başörtülerini havada sallayıp ateşe vermişlerdi.

Reuters’ın İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’den aktardığına göre, Tahran başyargıcı, ‘Son günlerdeki eylemlerde güvenlik görevlilerine saldırma veya onları şehit etme ve kamu malını kundaklama gibi sabotaj eylemlerinde bulunan’ yaklaşık bin kişinin davalarının bu hafta Devrim Mahkemeleri’nde, halka açık şekilde görüleceğini belirtti.

İran hükümeti, eylemleri bastırmak için sert müdahalelerde bulunurken, aktivistlerce yönetilen HRANA haber ajansı, protestolarda şu ana kadar 44’ü reşit olmayan 283 eylemcinin hayatını kaybettiğini belirtti. Eylemlerde 35 civarında güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.