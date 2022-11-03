Filmmor ‘Damdaki Sinemacılar’la İranlı kadınları selamlıyor

Bu yıl 20’nci yaşını kutlayan Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 5 Kasım’da düşüncelerinden dolayı cezaevinde tutulan sinemacı kadınlara ithaf edilen ‘Damdaki Sinemacılar’ bölümüyle başlıyor.

Bizim Zamanlar

İran’da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mesha Emini’nin ardından özgürlük mücadelesi başlatan kadınlar, festivalde İranlı üç kadın yönetmenin filmleriyle selamlanıyor.

Festival Bedensiz Ruhlar filmiyle başlıyor

Festival, iki kez infazı yakılarak cezaevinde tutulan oyuncu, yapımcı, yönetmen Sabite Kaya’nın ‘Bedensiz Ruhlar‘ filmiyle 5 Kasım Cumartesi 16.00’da başlıyor.

Bedensiz Ruhlar

Bedensiz Ruhlar, Hayata Sarıl Derneği kurucusu Ayşe Tükrükçü’nün hayatı üzerinden, zorla alıkonan ve çalıştırılan kadınların fuhuş sektöründen kurtulmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Gezi davasında yargılanıp 18 yıl ceza verilen Mine Özerden’in Osmanlı’dan günümüze, İstanbul’un ünlü zilcileri ve zillerinin hikayesini anlattığı ‘Zilname’ de 16:00 seansında gösterilecek. Gösterimin ardından filmle ilgili bir söyleşi yapılacak.

Toz Bezi

18.00’de ise yönetmenliğini Ahu Öztürk’ün, yapımcılığını Gezi tutuklusu Çiğdem Mater’in üstlendiği ‘Toz Bezi’ gösterilecek. Toz Bezi, İstanbul’da ev işçiliği yapan, anlamaya, değiştirmeye ve var olmaya çalıştıkları hayatın tozunu da almak durumunda kalan Nesrin ve Hatun’un hikâyesi.

Ev Karadır

Füruğ Ferruhzad’ın filmi de festivalde

6 Kasım Pazar programı da 16.00’da modern İran şiirinin ve Yeni Dalga sinemasının ilham veren temsilcilerinden Füruğ Ferruhzad’ın cüzzamlıların kapatıldıkları yıllardaki gündelik hayatını anlatan ‘Ev Karadır’ filmiyle başlıyor.

Ardından, kadınları ve ataerkiyi özgün bir sinema diliyle anlatan Rahşan Beni-İtimad’ın ‘Bizim Zamanlar’ filmi gösterilecek. Belgesel, İran 2001 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde reformcu adaya destek vermek için kampanya başlatan sinemacı kadınları, kadın hakları için cumhurbaşkanlığına aday olan Arzu’yu izliyor. İranlı yönetmen ve kadın hakları aktivisti, pek çok ödüllü filmin yönetmeni Mahnaz Mohammadi’nin ‘Oğul-Ana’ filmi ise 18:00’de gösterime giriyor.

Gösterimler ve söyleşiler 5 Kasım – 18 Aralık tarihleri arasında www.filmmoronline.org’a kayıt ve rezervasyon yaptırarak Türkçe altyazı-çeviriyle ücretsiz izlenebilecek.