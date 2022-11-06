İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 304’e yükseldi

İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Mahsa Emini’nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 304’e yükseldiğini açıkladı.

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İran’da, ‘ahlak polisi’nin gözaltına aldığı Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar devam ediyor. Polislerin çeşitli noktalardaki gösterilere müdahalesi sonrası şimdiye kadar onlarca kişi yaşamını yitirdi.

AA’nın haberine göre Norveç merkezli IHR’ye ait internet sitesinde yayınlanan raporda, ülkede 50 günü aşkın süredir devam eden gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 22’sine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının sırasıyla Sistan-Beluçistan, Mazenderan, Tahran, Kürdistan ve Gilan eyaletlerinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 118, Mazenderan’da 33, Tahran’da 30, Kürdistan’da 26, Gilan’da 22, Batı Azerbaycan’da 21, Kirmanşah’ta 13, Elborz’da 9, Horasan-ı Rezevi, İsfahan ve Zencan’da dörder, Loristan, Merkezi, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İylam, Huzistan ve Hemedan’da ikişer, Buşehr ve Simnan’da ise birer göstericinin yaşamını yitirdiği, ölenlerin toplam sayısının 304’e çıktığı kaydedildi.

Raporda, hayatını kaybeden göstericilerden 41’inin 18 yaşın altında, 24’ünün de kadın olduğu kaydedildi.