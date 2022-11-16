Diken

Yaramazlara biraz batar!

İran’da Mehsa Emini protestolarında üç kişiye daha idam cezası verildi

İran’da Mehsa Emini’nin gözaltına alındıktan sonra ölmesi sonrası başlayan protestolarla ilgili üç kişi daha yargılandıkları ‘Devrim Mahkemesi’ tarafından idama mahkum edildi.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 43’ü çocuk 342 kişi öldürüldü.


İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı, ‘isyancılar ve kamu düzenini bozanların yargılanmasına devam edildiğini’ yazarak Tahran ‘Devrim Mahkemesi’nin üç kişiye daha idam cezası verdiğini kaydetti.

İlk kararda eylemci yurttaşın Tahran’daki gösteriler sırasında ‘kasten öldürme niyetiyle otomobille polislere çarpan ve bir polisin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan bir kişinin; hayat ve vücut bütünlüğüne karşı suç işlemek, ulusal güvenliği bozmaya yol açan eylemler yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve kamu malına zarar vermek’ gibi iddialarla ölüm cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Mahkemenin, ‘öldürme niyetiyle bir güvenlik görevlisine bıçakla saldırarak yaralamak, kamu düzenini bozmak ve Tahran’a bağlı Pakdeşt ilçesinde bir kamu binasını kundaklamak’ suçlarından yargılanan ikinci kişiye de ‘devlete karşı savaş açmak’tan idama mahkum ettiği kaydedildi.

Tahran ‘Devrim Mahkemesi’nin verdiği diğer karardaysa ‘kamu malına zarar vermek ve asayişi bozmak gibi eylemlerde bulunan ve gösterilerde önemli rol oynadığı’ suçlamaları yöneltilen kişi ‘devlete karşı savaş açmak’ ithamıyla idama çarptırıldı.

Şu ana kadar beş kişi idama mahkum edildi

İdama mahkum edilen sanıkların kimliği açıklanmazken İran’da iki aydır devam eden protestolarla bağlantılı olarak şu ana kadar beş kişi idama mahkum edildi.

Haberde, mahkemenin kararlarına itiraz yolunun açık olduğu ve temyiz edilebileceği belirtildi.

İran Ceza Kanunu’na göre ‘kamu düzenini bozmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak’ gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.

Britanya: İran istihbaratı, Britanya vatandaşı İranlıları öldürmeyi denedi

İran’da protestolara katılanlara yönelik yargılamalarda ikinci idam cezası

İran’da protestolara katılan bir göstericiye idam cezası verildi

İran, rejim muhalifleriyle görüşen Macron’u kınadı

Avustralya Basketbol Takımı, İran’daki müsabakaya ‘güvenlik’ gerekçesiyle katılmayacak

İran, İstanbul’daki maratona başörtüsüz katılan milli patencisini kınadı

Plaj futbolunda dünya şampiyonu İran Milli Takımı’nın ‘sessiz protesto’suna cezai işlem

İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 304’e yükseldi

İran’ın Haş kentindeki göstericilere saldırı: En az 16 ölü, onlarca yaralı

Gerçeküstü isyan: İranlı sanatçı resimlerinde başrolü saçlara veriyor

Filmmor ‘Damdaki Sinemacılar’la İranlı kadınları selamlıyor

İran’daki bine yakın eylemci halka açık davalarda yargılanacak

İran’da üniversite öğrencileri gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor

İran, Mehsa Emini’nin ölümünü haber yapan iki gazeteciyi CIA ajanlığıyla suçladı

İran’da polis protestoculara ateş açtı: En az bir ölü, 14 yaralı

Mehsa Emini’nin ailesine ev hapsi

İran’da Mehsa Emini’nin ölümünün 40’ıncı gününde protestolar sürüyor

İran’da emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu sekiz yaşındaki çocuk öldü

İranlı tırmanışçı Elnaz Rekabi ev hapsine alınmış: ‘Özür açıklamasına zorlandı’

Sıla yeni klibini İranlı kadınlara ithaf etti: Dirençli ellerinizi çareyle tutmaya yemin ettim

İran’ın Tebriz kentinde polis başörtüsü takmayan üç kadını gözaltına almaya çalıştı, halk sokağa indi

Güvenliğinden endişe edilen İranlı tırmanışçı Elnaz Rekabi Tahran’a döndü

Güney Kore’de başörtüsüz yarışan İranlı sporcunun durumundan endişe ediliyor

İran’da rejim yanlısı marşı okumayı reddedince dövülen kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti

İran’da siyasi tutuklamalarla bilinen hapishanede yangın

İran gözaltındaki lise öğrencilerini ‘ıslah’ ediyor: Anti-sosyal karakterlere dönüşmesinler

İran’daki protestolara liseliler de katıldı: Birleşmezsek bizi teker teker öldürecekler

İran’da lise öğrencileri de dersleri boykot edip protesto düzenliyor

İran, kadınların özgürlük mücadelesini ‘terörist eylemler’ olarak nitelendirdi

Mehsa Emini’nin kuzeni: Ölüm tehdidi alıyoruz

İran İnsan Hakları Kurumu: Ölenlerin sayısı 185’e yükseldi

İran devlet televizyonu hacklendi: Mehsa Emini ve öldürülen diğer kadınlar gösterildi

İran Adli Tıp Kurumu’na göre Emini’nin ölümü işkenceden kaynaklanmadı

İranlı kadınlar anlatıyor: Bu son bölüm olmayabilir ama kesinlikle son sezonları!

İstanbul’da ‘Mehsa Emini’ protestosu: Özgür yaşayacağımız dünyayı kuracağız

İran’daki Mehsa Emini protestolarında ölü sayısı sekize çıktı

Taksim’deki Mehsa Emini protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var

İran’da Mehsa Emini’nin polis gözetiminde ölmesini protesto eden kadınlardan beşi öldürüldü

İran’da Mehsa Emini’nin öldürülmesi protesto ediliyor: 38 yaralı, 13 tutuklama 

‘Ahlak polisi’nin gözaltına aldığı kadın ölmüştü: İran’da ülke çapında protestolar

İran’da ‘ahlak polisi’nin gözaltına aldığı kadın öldü

SON HABERLER