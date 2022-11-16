İran’da Mehsa Emini protestolarında üç kişiye daha idam cezası verildi

İran’da Mehsa Emini’nin gözaltına alındıktan sonra ölmesi sonrası başlayan protestolarla ilgili üç kişi daha yargılandıkları ‘Devrim Mahkemesi’ tarafından idama mahkum edildi.

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Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 43’ü çocuk 342 kişi öldürüldü.

İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı, ‘isyancılar ve kamu düzenini bozanların yargılanmasına devam edildiğini’ yazarak Tahran ‘Devrim Mahkemesi’nin üç kişiye daha idam cezası verdiğini kaydetti.

İlk kararda eylemci yurttaşın Tahran’daki gösteriler sırasında ‘kasten öldürme niyetiyle otomobille polislere çarpan ve bir polisin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan bir kişinin; hayat ve vücut bütünlüğüne karşı suç işlemek, ulusal güvenliği bozmaya yol açan eylemler yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve kamu malına zarar vermek’ gibi iddialarla ölüm cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Mahkemenin, ‘öldürme niyetiyle bir güvenlik görevlisine bıçakla saldırarak yaralamak, kamu düzenini bozmak ve Tahran’a bağlı Pakdeşt ilçesinde bir kamu binasını kundaklamak’ suçlarından yargılanan ikinci kişiye de ‘devlete karşı savaş açmak’tan idama mahkum ettiği kaydedildi.

Tahran ‘Devrim Mahkemesi’nin verdiği diğer karardaysa ‘kamu malına zarar vermek ve asayişi bozmak gibi eylemlerde bulunan ve gösterilerde önemli rol oynadığı’ suçlamaları yöneltilen kişi ‘devlete karşı savaş açmak’ ithamıyla idama çarptırıldı.

Şu ana kadar beş kişi idama mahkum edildi

İdama mahkum edilen sanıkların kimliği açıklanmazken İran’da iki aydır devam eden protestolarla bağlantılı olarak şu ana kadar beş kişi idama mahkum edildi.

Haberde, mahkemenin kararlarına itiraz yolunun açık olduğu ve temyiz edilebileceği belirtildi.

İran Ceza Kanunu’na göre ‘kamu düzenini bozmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak’ gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.