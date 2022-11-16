İran’da protestolara katılanlara yönelik yargılamalarda ikinci idam cezası

İran’da başkent Tahran’da Mahsa Emini’nin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolara katılan ve ‘isyan çıkarmak’la suçlanan çok sayıda göstericinin yargılanmasına devam edilirken, Tahran Devrim Mahkemesi bir kişiye daha idam cezası verdi.

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İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı’nda yayımlanan haberde, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei’nin talimatıyla, ‘süratle, adalet ve hukuka dayalı şekilde soruşturma sürecinin başlatıldığı ve sanıkların yargılanmasına devam edildiği’ belirtildi.

Pazar günü, Tahran Devrim Mahkemesi’nce sanıklardan birinin idam cezasına, beş sanığın ise beş ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı hatırlatılan haberde, kimlik bilgileri belirtilmeksizin, Tahran Devrim Mahkemesi’nin, bir göstericiye daha ‘korku ve infiale sebep olacak şekilde ateşsiz silah kullanmak suretiyle devlete savaş açmak’ suçundan idam cezası verdiği, karara yönelik temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

Bu kararla, Mahsa Emini protestolarına katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verilen kişi sayısı ikiye yükseldi.