Diken

Yaramazlara biraz batar!

Britanya: İran istihbaratı, Britanya vatandaşı İranlıları öldürmeyi denedi

Britanya iç istihbarat servisi MI5, bu yıl İran istihbarat servisinin, rejimin tehdit olarak gördüğü İranlı Britanya vatandaşlarını kaçırmak ve hatta öldürmek için en az 10 kez teşebbüste bulunduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Açıklama MI5’in Genel Müdürü Ken McCallum’dan geldi.


AA’nın haberine göre McCallum, İran’da Mahsa Emini’nin gözaltındaki ölümü üzerine başlayan protesto dalgasının, ‘rejimi eleştirenleri susturmak için şiddete başvurmaya’ sevk ettiğini söyledi:

“İran, saldırgan istihbarat servisleri aracılığıyla doğrudan Britanya’ya tehdit oluşturuyor. En keskin haliyle bu, rejim düşmanı olarak algılanan Britanya ve Britanya merkezli kişileri kaçırma ve hatta öldürme hırslarını içeriyor. Yalnızca ocak ayından bu yana bu türden en az 10 potansiyel tehdit gördük.”

McCallum, İran’daki mevcut protesto dalgasının, totaliter rejim hakkında temel sorular sorduğuna değinerek, “Bu, büyük bir değişime işaret edebilir, ancak gidişat belirsiz” dedi.

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 41’i çocuk 304 kişi öldürüldü.

İran’da protestolara katılanlara yönelik yargılamalarda ikinci idam cezası

İran’da protestolara katılan bir göstericiye idam cezası verildi

İran, rejim muhalifleriyle görüşen Macron’u kınadı

Avustralya Basketbol Takımı, İran’daki müsabakaya ‘güvenlik’ gerekçesiyle katılmayacak

İran, İstanbul’daki maratona başörtüsüz katılan milli patencisini kınadı

Plaj futbolunda dünya şampiyonu İran Milli Takımı’nın ‘sessiz protesto’suna cezai işlem

İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 304’e yükseldi

İran’ın Haş kentindeki göstericilere saldırı: En az 16 ölü, onlarca yaralı

Gerçeküstü isyan: İranlı sanatçı resimlerinde başrolü saçlara veriyor

Filmmor ‘Damdaki Sinemacılar’la İranlı kadınları selamlıyor

İran’daki bine yakın eylemci halka açık davalarda yargılanacak

İran’da üniversite öğrencileri gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor

İran, Mehsa Emini’nin ölümünü haber yapan iki gazeteciyi CIA ajanlığıyla suçladı

İran’da polis protestoculara ateş açtı: En az bir ölü, 14 yaralı

Mehsa Emini’nin ailesine ev hapsi

İran’da Mehsa Emini’nin ölümünün 40’ıncı gününde protestolar sürüyor

İran’da emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu sekiz yaşındaki çocuk öldü

İranlı tırmanışçı Elnaz Rekabi ev hapsine alınmış: ‘Özür açıklamasına zorlandı’

Sıla yeni klibini İranlı kadınlara ithaf etti: Dirençli ellerinizi çareyle tutmaya yemin ettim

İran’ın Tebriz kentinde polis başörtüsü takmayan üç kadını gözaltına almaya çalıştı, halk sokağa indi

Güvenliğinden endişe edilen İranlı tırmanışçı Elnaz Rekabi Tahran’a döndü

Güney Kore’de başörtüsüz yarışan İranlı sporcunun durumundan endişe ediliyor

İran’da rejim yanlısı marşı okumayı reddedince dövülen kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti

İran’da siyasi tutuklamalarla bilinen hapishanede yangın

İran gözaltındaki lise öğrencilerini ‘ıslah’ ediyor: Anti-sosyal karakterlere dönüşmesinler

İran’daki protestolara liseliler de katıldı: Birleşmezsek bizi teker teker öldürecekler

İran’da lise öğrencileri de dersleri boykot edip protesto düzenliyor

İran, kadınların özgürlük mücadelesini ‘terörist eylemler’ olarak nitelendirdi

Mehsa Emini’nin kuzeni: Ölüm tehdidi alıyoruz

İran İnsan Hakları Kurumu: Ölenlerin sayısı 185’e yükseldi

İran devlet televizyonu hacklendi: Mehsa Emini ve öldürülen diğer kadınlar gösterildi

İran Adli Tıp Kurumu’na göre Emini’nin ölümü işkenceden kaynaklanmadı

İranlı kadınlar anlatıyor: Bu son bölüm olmayabilir ama kesinlikle son sezonları!

İstanbul’da ‘Mehsa Emini’ protestosu: Özgür yaşayacağımız dünyayı kuracağız

İran’daki Mehsa Emini protestolarında ölü sayısı sekize çıktı

Taksim’deki Mehsa Emini protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var

İran’da Mehsa Emini’nin polis gözetiminde ölmesini protesto eden kadınlardan beşi öldürüldü

İran’da Mehsa Emini’nin öldürülmesi protesto ediliyor: 38 yaralı, 13 tutuklama 

‘Ahlak polisi’nin gözaltına aldığı kadın ölmüştü: İran’da ülke çapında protestolar

İran’da ‘ahlak polisi’nin gözaltına aldığı kadın öldü

SON HABERLER