Britanya: İran istihbaratı, Britanya vatandaşı İranlıları öldürmeyi denedi

Britanya iç istihbarat servisi MI5, bu yıl İran istihbarat servisinin, rejimin tehdit olarak gördüğü İranlı Britanya vatandaşlarını kaçırmak ve hatta öldürmek için en az 10 kez teşebbüste bulunduğunu açıkladı.

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Açıklama MI5’in Genel Müdürü Ken McCallum’dan geldi.

AA’nın haberine göre McCallum, İran’da Mahsa Emini’nin gözaltındaki ölümü üzerine başlayan protesto dalgasının, ‘rejimi eleştirenleri susturmak için şiddete başvurmaya’ sevk ettiğini söyledi:

“İran, saldırgan istihbarat servisleri aracılığıyla doğrudan Britanya’ya tehdit oluşturuyor. En keskin haliyle bu, rejim düşmanı olarak algılanan Britanya ve Britanya merkezli kişileri kaçırma ve hatta öldürme hırslarını içeriyor. Yalnızca ocak ayından bu yana bu türden en az 10 potansiyel tehdit gördük.”

McCallum, İran’daki mevcut protesto dalgasının, totaliter rejim hakkında temel sorular sorduğuna değinerek, “Bu, büyük bir değişime işaret edebilir, ancak gidişat belirsiz” dedi.

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 41’i çocuk 304 kişi öldürüldü.