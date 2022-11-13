İran, rejim muhalifleriyle görüşen Macron’u kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un rejim karşıtlarıyla görüşmesini kınadı.

Emmanuel Macron. Fotoğraf: Reuters

Kenani, Macron’un İran rejim muhalifleriyle bir araya gelmesine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şunları dedi: “Özgürlük iddiasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanı seviyesini düşürerek, son aylarda İran coğrafyasında açıkça kin, şiddet ve terör eylemleri yaymaya çalışan ve İran dışında diplomatik unsurların aleyhine girişimlerde bulunan nefret edilen kukla bir kişiyle görüşüyor.”

Kenani, görüşmede Macron’un İran’daki son olayları ‘devrim’ olarak nitelendirmesini ‘üzücü ve utanç verici’ bulduklarını kaydetti. Kenani ayrıca, “Bu görüşme Fransız yetkililerin uluslararası sözleşmelerde yer alan terörizm ve şiddetle mücadele sorumluluklarını ihlal etmesi anlamına gelmektedir” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cuma günü, cumhurbaşkanlığı sarayında İran rejim muhalifi aktivistlerden Mesih Alinejad, Şeyma Babayi, Ruya Pirayi ve Laden Berumend’le bir araya gelmişti.