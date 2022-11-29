‘Rejim aleyhine propaganda’ suçlamasıyla tutuklanan İranlı futbolcu serbest bırakıldı

İran’da ‘milli takıma hakaret etmek ve rejim aleyhinde propaganda yapmak’ suçlamasıyla 24 Kasım’da tutuklanan Birinci Lig ekiplerinden Huzistan Fulad Takımı’nın oyuncusu Vurya Gafuri serbest bırakıldı.
Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.
AA’nın İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı’nın haberinden aktardığına göre geçen hafta tutuklanan Gafuri, kefaletle serbest kaldı.
Haberde, “Vurya Gafuri, bu sabah savcılığa sevk edilerek son adli soruşturmanın ardından cezaevinden tahliye edildi” ifadelerine yer verildi.
Gafuri’nin tutuklanması ülkedeki spor camiasının tepkisini çekmişti.