İranlı futbolcu ve taraftarlardan İngiltere maçında molla rejimi protestosu

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda İran milli takımı futbolcu ve taraftarları, molla rejimini protesto etti. İranlı futbolcular, bugün oynanan İngiltere maçında milli marşı okumazken, taraftarlar da ‘kadın, yaşam, özgürlük’ yazılı İngilizce dövizlerle tepki gösterdi.

İranlı taraftarlar, İngiltere maçında molla rejimini protesto etti. (Fotoğraflar: AA)

B Grubu’nda yer alan İngiltere ve İran takımları Uluslararası Halife Stadı’nda karşılaştı.

İran milli takımı, Mehsa Emini protestolarına destek verdi ve milli marşları okumadı.

Tribündeki İranlı taraftarlar da molla rejimine tepki gösterdi.

İranlı taraftarların taşıdığı döviz: Kadın, yaşam, özgürlük.

İranlı taraftarlar ‘woman, life, freedom (kadın, yaşam, özgürlük)’ başlıklı dövizleri taşıdı.

Dün, İran futbol takımının kaptanı İhsan Hacsafi (32), Dünya Kupası için gittikleri Katar’da ülkesinde yaşananlarla ilgili sesini yükseltmiş, takımın oyuncularının protestolarda ölenlere ve protestoculara destek verdiklerini açıklamıştı.

Protestolar

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mehsa Emini’nin (22) 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde ‘özgürlük’ protestoları başladı. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alındı. Yargılama süreçlerinde idam kararları çıktı.

İran İnsan Hakları Örgütü, dün, protestolarda hayatını kaybeden gösterici sayısının 378’e yükseldiğini açıkladı.

İnsan hakları ihlalleri, kadınlara yönelik baskıcı tutumu ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline desteği nedeniyle İran’ın turnuvadan ihraç edilmesi istenmişti.

Ülkede kadınlar başta olmak üzere milyonlarca kişi ‘özgürlük’ ve ‘değişim’ için sokaktayken İranlı futbolcular da bu duruma sessiz kalmadı.