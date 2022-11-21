İran’ın kaptanı Dünya Kupası’ndan protestoculara destek verdi: Yanlarındayız

İran futbol takımının kaptanı İhsan Hacsafi (32), Dünya Kupası için gittikleri Katar’da ülkesinde yaşananlarla ilgili sesini yükseltti. Takımın oyuncularının protestolarda ölenlere ve protestoculara destek verdiklerini açıkladı.

İran’ın teknik direktörü Carlos Queiroz (solda) ve Hacsafi dün akşamki basın toplantısında. Fotoğraf: PA

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mehsa Emini’nin (22) 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde ‘özgürlük’ protestoları başladı. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alındı. Yargılama süreçlerinde idam kararları çıktı.

İran İnsan Hakları Örgütü, dün, protestolarda hayatını kaybeden gösterici sayısının 378’e yükseldiğini açıkladı.

İnsan hakları ihlalleri, kadınlara yönelik baskıcı tutumu ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline desteği nedeniyle İran’ın turnuvadan ihraç edilmesi istenmişti.

Ülkede kadınlar başta olmak üzere milyonlarca kişi ‘özgürlük’ ve ‘değişim’ için sokaktayken İranlı futbolcular da bu duruma sessiz kalmadı.

‘Halkımız mutlu değil’

Dün başlayan Dünya Kupası için Katar’a giden takımın kaptanı Hacsafi bugün İngiltere’yle oynayacakları ilk maçları öncesinde protestoculara destek verdi.

Dün akşam düzenlenen basın toplantısında konuşan Hacsafi, ”Ülkemizde koşulların doğru, halkımızın da mutlu olmadığını kabul etmeliyiz” diyerek İran’daki durumu inkar edemeyeceklerini, oyuncuların da her şeyin bilincinde olduğunu söyledi.

Yunanistan’ın AEK takımında forma giyen Hacsafi şöyle konuştu: ”Her şeyden önce İran’daki acılı, yakınını kaybetmiş tüm ailelere başsağlığı dileklerimi sunmak isterim. Onların yanında olduğumuzu, onlara destek verdiğimizi bilmelerini isterim. Biz buradayız ama bu, onların sesi olamayız anlamına gelmiyor. Mücadele etmemiz, elimizden gelen en iyi performansı göstermemiz, goller atmamız ve aldığımız iyi sonuçlarla İran’ın cesur insanlarını temsil etmeliyiz.”

Hacsafi, ülkedeki koşulların halkın beklentileri ve isteği doğrultusunda değişeceğini umduklarını da sözlerine ekledi.

İki kadın oyuncu tutuklandı

Protesto dalgasının ve ‘Devrim Mahkemesi’nin yargılamaları sürerken tutuklanan binlerce kişiye iki tanınmış İranlı oyuncu da eklendi. Hengame Kaziyani ve Katayun Riyahi rejim karşıtı protestoları destekledikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Devletin resmi ajansı Irna, iki ismin, ‘İranlı otoritelere karşı gelmek’ ve ‘gizlice devlet aleyhine çalışmak’la suçlanıyor.

Katayun Riyahi. Fotoğraf: Twitter

İki oyuncu da protestoculara desteğini kamu içinde başörtüsüz görüntülenerek göstermişti.

‘Son paylaşımım olabilir’

Çok sayıda ödülü bulunan Kaziyani ve Riyahi’nin dün İran savcılığının talimatıyla tutuklandıkları belirtildi.

Kaziyani, polis onu götürmeden yaptığı sosyal medya paylaşımında, ”Ne olursa olsun bilin ki her zaman olduğu gibi İran halkının yanında duracağım. Bu benim son paylaşımım olabilir” ifadelerini kullandı.