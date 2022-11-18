İran’ın eski dini lideri Humeyni’nin evinin ateşe verildiği iddia edildi

İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin Merkezi eyaletine bağlı Humeyn’deki baba evinin ateşe verildiği öne sürüldü.

Görsel: Twitter

Sosyal medyada, Ayetullah Humeyni’nin, Humeyn kentindeki müzeye çevrilen baba evine benzeyen bir binaya bazı kişiler tarafından molotof kokteyli atıldığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde dün akşam Humeyni’nin evinin ateşe verildiği iddia edilirken molotof kokteyli atılan binanın bir kısmının alev aldığı görüldü.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise dün Humeyni’nin evinin yakınlarında az sayıda kişinin katıldığı bir gösteri yapıldığını ancak evin yakıldığına dair sosyal medyadaki iddiaların doğru olmadığını öne sürdü.

Haberde, İran devrim liderinin müzeye çevrilen evinin kapılarının ziyaretçilere açık olduğu söylenerek binada hasar olmadığına dair görüntüler paylaşıldı.

İran devriminin kurucusu Ayetullah Humeyni 1989’da ölmüştü.

Astonishing scenes from #Iran. Protesters have burned down the house of Ruhollah Khomeini, the Islamic Republic’s founder.



The house has been a museum for the past 30 years. This is an attack in the essence of the republic itself. pic.twitter.com/Qtk5jr5AR6 — David Patrikarakos (@dpatrikarakos) November 18, 2022

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 43’ü çocuk 342 kişi öldürüldü. Beş kişi de idama mahkum edildi.