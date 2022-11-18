İran’da silahlı saldırıda öldürülen çocuğun cenazesi rejim karşıtı protestoya dönüştü

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kiyan Pirfelek adlı dokuz yaşındaki çocuğun cenazesi rejim karşıtı protestolara sahne oldu.

Fotoğraf: Twitter

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, saldırıda yaşamını yitiren çocuğun cenazesine katılan yüzlerce kişinin ülke yönetimini ve yetkilileri protesto ettiği görülüyor.

AA’nın haberine göre İze kentinde 16 Kasım’da düzenlenen ve yedi kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik güçleri tarafından düzenlendiğini söyleyen göstericiler rejim aleyhinde sloganlar attı.

Görüntülerde, saldırıda hayatını kaybeden çocuğun annesi Zeynep Mevlayi’nin ‘saldırının teröristler değil, güvenlik güçleri tarafından düzenlendiğini’ söylediği bir bölüm de yer aldı. Anne Mevlayi, cenaze töreni sırasında, “Biz cesur bir milletiz ve İran’ı geri alacağız” dizelerinin yer aldığı bir şiir de okudu.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenler için kent merkezinde düzenlenen ayrı bir cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rızai, saldırıya ilişkin 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Arap İran vatandaşlarının yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde önceki gün düzenlenen Mehsa Emini protestoları sırasında kimliği belirsiz motosikletli kişilerin göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açması sonucu aralarında Kiyan Pirfelek adlı çocuğun da bulunduğu yedi kişinin öldüğü, beş güvenlik görevlisinin de yaralandığı açıklanmıştı.

İsfahan kentinde de eş zamanlı olarak rejim güçlerine motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay ile Besic milis güçlerinden iki kişi ölmüştü.

İranlı yetkililer saldırıları ‘terör saldırısı’ olarak nitelemişti.

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 43’ü çocuk 342 kişi öldürüldü. Beş kişi de idama mahkum edildi.