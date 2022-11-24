ABD’den üç İranlı yetkiliye yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran’ın Batı Azerbaycan ve Kürdistan eyaletlerinde protestoculara karşı şiddet kullanılmasından sorumlu tuttukları üç yetkiliye yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

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Blinken yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, İranlı yetkililerin barışçıl protestoculara karşı şiddeti tırmandırdığına dair haberlerden büyük endişe duyuyor. Bugün (dün) bildirildiğine göre İran’ın Kürdistan eyaleti ve çevresindeki barışçıl hükûmet karşıtı protestolara yönelik şiddet içeren baskılarını artıran İran Devrim Muhafızları Kolordu (IRGC) güçleri de dahil olmak üzere İran güvenlik güçleri için ek adımlar atıyoruz” dedi.

Antony Blinken, ABD Hazine Bakanlığının İran’ın Batı Azerbaycan eyaleti Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Taghi Osanloo’yu yaptırım listesine aldığını bildirdi.

Hazine Bakanlığı’nın ayrıca protestocuların toplu tutuklanması emrini verdiği bildirilen Sanandaj İran Kolluk Güçleri Komutanı Alireza Moradi’ye de yaptırım uyguladığını belirten Blinken, “Kasım 2019’da ülke çapındaki protestolar sırasında Moradi, Sanandaj’da silahsız protestoculara karşı silah kullanılmasına izin verdi” iddiasında bulundu.

Blinken ayrıca Hazine Bakanlığı’nın, Kürdistan eyaletine bağlı Sanandaj ili Valisi ve eski Devrim Muhafızları komutanlarından Hasan Askeri’yi de yaptırım listesine aldığını kaydetti.

İran’daki gösteriler

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad kentinde düzenlenen Mahsa Emini protestolarına emniyet güçleri ateşli silahlarla müdahale etmişti.

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin, 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü 17 Kasım’da yayınladığı raporda, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50’den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Ülkedeki 31 eyaletten 23’üne dair verilerin yer aldığı raporda en çok can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtilmişti

Raporda, İran’ın idari bölgeleri olan Sistan-Beluçistan eyaletinde 123, Tahran’da 39, Mazenderan’da 33, Kürdistan’da 32, Gilan ve Batı Azerbaycan’da 23’er, Kirmanşah’ta 14, Elborz’da 15, Huzistan ve Horasan-ı Rezevi’de 5’er, İsfahan ve Zencan’da 4’er, Merkezi ve Loristan’da 3’er, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İylam, Buşehr ve Hemedan’da ikişer, Simnan ve Kirman’da da birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.