İranlı futbolcu ‘rejim aleyhine propaganda’ suçlamasıyla tutuklandı

İran’da Futbol Birinci Lig ekiplerinden Huzistan Fulad takımının oyuncusu Vurya Gafuri, ‘İran Ulusal Futbol Takımı’na hakaret ve rejim aleyhinde propaganda yapmak’ suçlarından tutuklandı.

Fotoğraf: Tasnim Haber Ajansı

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 51’i çocuk 416 kişi öldürüldü. Beş kişi de idama mahkum edildi.

Haberi veren İran Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Borna Haber Ajansı, başka bilgiye yer vermedi.

Vurya Gafuri, İran’da Mehsa Emini protestolarında kolluk kuvvetinin saldırısını ve rejimin tutumunu eleştiriyordu.