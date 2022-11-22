IHR: İran’daki protestolarda ölü sayısı 416’ya yükseldi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), İran’daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 416’ya yükseldiğini açıkladı.

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Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.

IHR’ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, son bir haftada 72 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA’nın haberine göre, ülkedeki 31 eyaletten 25’ine dair verilerin yer aldığı raporda, en fazla can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan’dan.

Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 126, Kürdistan eyaletinde 48, Batı Azerbaycan’da 45, Tahran’da 40, Mazenderan’da 35, Gilan 24, Kirmanşah’ta 23, Elborz’da 15, İsfahan’da 11, Huzistan’da 10, Rezevi Horasan’da beş, Zencan ve Doğu Azerbaycan’da dörder, Merkezi, Kazvin, Hemedan ve Loristan’da üçer, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Erdebil, İylam, Buşehr, Fars ve Hürmüzgan’da ikişer, Simnan ve Kirman’da da birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerden 51’inin çocuk olduğu belirtildi.