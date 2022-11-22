İran’da, Dünya Kupası’nda İngiltere’yi destekleyen restoran kapatıldı

İran’ın başkenti Tahran’da, İran-İngiltere futbol maçına ilişkin sosyal medya hesabından ülke aleyhine paylaşım yapıldığı gerekçesiyle bir restoranın faaliyetine son verildi.
AA’nın İranlı İşçiler Haber Ajansı’ndan aktardığına göre Tahran’ın en işlek caddelerinden Şeriati’de bulunan bir restoranın Instagram hesabı üzerinden Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası kapsamında oynanan İran-İngiltere maçına ilişkin paylaşımlarda bulunuldu.
İsmi verilmeyen zincir restoranın paylaşımında İngiltere’nin desteklendiği belirtilerek, söz konusu işletmenin bu nedenle mühürlendiği kaydedildi.
Dünkü maçta, İran, İngiltere’ye 6-2 skorla yenilmiş, İran’ın bazı kentlerinde göstericiler İngiltere’yi destekleyen sevinç gösterileri yapmıştı.