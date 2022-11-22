İran’da, Dünya Kupası’nda İngiltere’yi destekleyen restoran kapatıldı

İran’ın başkenti Tahran’da, İran-İngiltere futbol maçına ilişkin sosyal medya hesabından ülke aleyhine paylaşım yapıldığı gerekçesiyle bir restoranın faaliyetine son verildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın İranlı İşçiler Haber Ajansı’ndan aktardığına göre Tahran’ın en işlek caddelerinden Şeriati’de bulunan bir restoranın Instagram hesabı üzerinden Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası kapsamında oynanan İran-İngiltere maçına ilişkin paylaşımlarda bulunuldu.

İsmi verilmeyen zincir restoranın paylaşımında İngiltere’nin desteklendiği belirtilerek, söz konusu işletmenin bu nedenle mühürlendiği kaydedildi.

Dünkü maçta, İran, İngiltere’ye 6-2 skorla yenilmiş, İran’ın bazı kentlerinde göstericiler İngiltere’yi destekleyen sevinç gösterileri yapmıştı.