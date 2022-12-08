İran’da Mehsa Emini protestolarıyla bağlantılı ilk idam

İran’da Mehsa Emini’nin gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle başlayan protestolarla ilgili geçen haftalarda idama mahkum edilen Muhsin Şikari’nin cezasının infaz edildiği bildirildi. Bu, aylardır devam eden Emini protestolarıyla bağlantılı ilk idam.

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.

Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken yüzlerce kişi de öldü.

İran yargısı, Besic milislerinden birini kasten yaralama suçundan hükûm giyen Muhsin Şikari’nin bu sabah saatlerinde idam edildiğini açıkladı. Bu, aylardır devam eden Emini protestolarıyla bağlantılı ilk idam.

İran yargısına bağlı Mizan haber ajansının aktardığına göre protestolarda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic milislerinden birini ‘kasten yaralama’, ‘Tahran Caddesi’ni kapatma’ ve ‘toplumun güvenini ve güvenliğini bozmakla’ suçlanan ve idam cezasına çarptırılan Muhsin Şikari’nin cezası infaz edildi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) İran’daki insan hakları özel raportörü Javed Rahman protestolarda en az altı kişinin idam cezasına çaptırıldığını ve 21 kişinin de idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

İdama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezasının onandığı ve yakında infaz edilecekleri bildirilmişti.