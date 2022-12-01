İran’da güvenlik güçleri, milli takımın yenilgisini kutlayan bir kişiyi öldürdü

İran İnsan Hakları Örgütü, güvenlik güçlerinin İran’ın Dünya Kupası’ndan elenmesini kutlayan bir kişiyi öldürdüğünü bildirdi.

İran milli takımı oyuncularından Said İzzetullahi, öldürülen kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu açıkladı.

İzetullahi (solda), arkadaşının öldürüldüğünü doğruladı. (AA)

Katar’daki Dünya Kupası’nda İran’ın ABD’ye 1-0 yenilgisi sonrası ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklara çıkan bazı gruplar, slogan atıp havai fişek ateşleyerek mağlubiyeti kutlamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kutlama yapan İranlıların slogan atarak havai fişek ateşlediği, araç konvoyları oluşturdukları görülmüştü.

İran milli takımının yenilgisini kutlayan bir protestocunun, güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün yazılı açıklamasına göre, 27 yaşındaki Mehran Semak, ülkenin kuzeydoğusundaki Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentindeki ‘mağlubiyeti kutlama’ gösterisi sırasında öldürüldü.

Açıklamada, Semak’ın kutlamalar sırasında arabasının kornasını çalınca güvenlik güçleri tarafından açılan ateşle başından vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İran milli takımının oyuncularından Said İzzetullahi, Instagram’daki paylaşımında öldürülen kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu belirtti.

İzzetullahi’nin Instagram paylaşımı

Dünya Kupası için Katar’da bulunan İzzetullahi, yıllar önce birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak, “Dün geceki acı mağlubiyetten sonra senin vefat haberini almak yüreğimi daha çok yaktı. Eski dostum, bilmelisin ki her geçen gün bu dünyada insanlık daha da azalıyor” diye yazdı.

Protestolar

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mehsa Emini’nin (22) 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde ‘özgürlük’ protestoları başladı. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alındı. Yargılama süreçlerinde idam kararları çıktı.

Ülkede kadınlar başta olmak üzere milyonlarca kişi ‘özgürlük’ ve ‘değişim’ için sokaktayken İranlı futbolcular da bu duruma sessiz kalmamıştı.