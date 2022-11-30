Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü: İran’da ölen gösterici sayısı 448’e yükseldi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), İran’da genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü sonrası başlayan gösteriler sırasında yaşamını yitiren gösterici sayısının 448’e yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

IHR’ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, son bir haftadaki olaylarda 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 26’sına dair verilerin yer aldığı raporda, en fazla can kaybının Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, Sistan-Beluçistan’da 128, Kürdistan’da 53, Batı Azerbaycan’da 51, Tahran’da 43, Mazenderan’da 37, Kirmanşah’ta 25, Gilan’da 24, Elborz’da 16, İsfahan’da 14, Huzistan’da 10, Fars’da sekiz, Rezevi Horasan’da altı, Zencan ve Doğu Azerbaycan’da dörder, Merkezi, Kazvin, Hemedan ve Loristan’da üçer, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Erdebil, İylam, Buşehr, Hürmüzgan’da ikişer, Simnan, Gülistan ve Kirman’da da birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden göstericilerden 29’unun kadın olduğu, 60 kişinin ise 18 yaş altı olduğu belirtildi.