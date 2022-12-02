İran’da rejimden ‘başörtüsüne reform’ hazırlığı

İran’da Mehsa Emini’nin ölümü sonrası başlayan isyan dalgası sürerken rejim, ‘esnetme adımı’ üzerinde çalışıldığını duyurdu.

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Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 60’ı çocuk 448 kişi öldürüldü. Sekiz kişi de idama mahkum edildi.

AA’nın haberine göre Kum kentindeki bir etkinlikte konuşan İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, “Meclis ve Devrim Yüksek Konseyi, sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak olan başörtüsü konusu üzerinde çalışıyor ve inceliyor” dedi.

Kararın ‘belli tedbirler çerçevesinde alınacağını’ söyleyen Muntazeri, çalışmaların 15 güne kadar sonuçlanacağını belirtti.

‘Ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad Devriyeleri’ne de değinen Muntazeri, söz konusu kolluk birimini ‘sosyal güvenlik polisi’ olarak niteledi.

İranlı başsavcı, “Yargı sistemi sosyal güvenlik polisini kapatmaya çalışmıyor. Son olaylardan sonra, güvenlik ve kültür kurumları soruna ihtiyatlı bir çözüm arıyor” dedi.

Protestolar, ülkede 1979’dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının kaldırılması veya esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.

Rejimin, zorunlu başörtüsü uygulamasından vazgeçmeyi kabul etmese de muhafazakar Reisi hükümeti döneminde artan denetimlerin azaltılabileceği düşünülüyor.