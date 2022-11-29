İran’da tutuklanan 16 yaşındaki çocuk hapisten çıktıktan sonra intihar etti

İran’da Mehsa Emini’nin gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili tutuklanan ve 10 gün hapiste kalan 16 yaşındaki çocuğun hapisten çıktıktan sonra intihar ettiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini 16 Eylül’de ölmüştü. Ölümü ülkede ve dünyada infial yaratmış, protesto dalgasına yol açmıştı.

İran Öğretmen Meslek Birlikleri Koordinasyon Konseyi, Doğu Azerbaycan (İran Azerbaycanı) eyaletine bağlı Culfa kentinde protestolara katıldığı için tutuklanan ve 10 gün hapiste kalan 16 yaşındaki Arşiya Imamkolizade’nin, serbest bırakıldıktan iki gün sonra intihar ettiğini aktardı.

Cenaze töreniyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çocuğun annesi olduğu söylenen ve mezar başında ağıt yakan bir kadının Türkçe olarak “Sen kendini öldürecek biri değildin, ne yaptılar sana” ifadelerini kullandığı duyuldu.

Imamkolizade’nin protestolar sırasında bazı gençler arasında yayılan ‘sokaktaki din adamlarının sarıklarının düşürülmesi eylemi’ nedeniyle tutuklandığı ifade edildi.​​​​​​​